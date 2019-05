AB InBev wil naar de beurs van Hongkong

Wolfgang Riepl Wolfgang Riepl is redacteur bij Trends

Na maanden van geruchten bevestigt de wereldbrouwer zijn interesse voor een notering in Hongkong. De waardering zou hoog zijn, maar dat lijkt gerechtvaardigd. AB InBev is de grootste winstmaker in China. En de Chinese brouwersconcurrenten zijn erg stevig geprijsd.

