AB InBev heeft vorig jaar in België 3,1 miljoen hectoliter drank verkocht. In 2019 was dat nog 4,1 miljoen. De bedrijfswinst daalde nog spectaculairder, maar de marktleider bleef wel winst maken.

AB InBev heeft de balans van de bv InBev Belgium neergelegd. Dat is de vennootschap die min of meer de meeste details geeft over de Belgische activiteiten van de groep. Al zitten in die balans ook diverse buitenlandse belangen, vooral in de buurlanden. Ze weerspiegelt dus niet volledig de Belgische activiteiten.Het pandemiejaar heeft de brouwer uiteraard geen goed gedaan. Volgens het jaarverslag van de Belgische Brouwersvereniging zakte de bierverkoop in 2020 met 19 procent. De totale Belgische bierconsumptie bedroeg nog 5,7 miljoen hectoliter.AB InBev deed het nog slechter: de volumes zakten met 24,5 procent. Maar het jaarverslag van de vennootschap bv InBev Belgium meldt een ander cijfer voor de totale Belgische biermarkt dan de Brouwersvereniging. Het rapporteert een daling met 23,6 procent.De grote merken Jupiler (-26,5%) en Stella Artois (-30,5%) kregen klappen. De pils uit Leuven nog iets meer, omdat die meer steunt op de verkoop in de horeca. Het internationale merk Corona profiteerde wél van de coronapandemie, met een groei met 12 procent. Met een marktaandeel van 55,6 procent blijft de brouwer het nummer één. De brouwer meldt dat zijn marktaandeel daalde, wat vreemd is aangezien het jaarverslag bij de balans van 2019 van de bv InBev Belgium een marktaandeel van 54,7 procent vermeldde. De volumeverkoop daalde vorig jaar met 1 miljoen hectoliter, naar 3,1 miljoen. Dat zijn deels ook dranken voor derden, die AB InBev via zijn distributiecentra verkoopt.In de horeca zakten de volumes met de helft, door de verplichte sluiting. Dat liet zich voelen in de bedrijfswinst: die zakte van 166,5 miljoen euro in 2019 naar 2,9 miljoen euro vorig jaar. Ook de financiële opbrengsten via de buitenlandse filialen zakten sterk. Toch kon de bv InBev Belgium eind vorig jaar nog een dividend van 430 miljoen euro (0 euro in 2019) naar de moedergroep storten.Mondjesmaat wordt de impact van de pandemie duidelijk in de balansen van de Belgische brouwers. Een aantal bedrijven legde al een balans van 2020 neer. Het beursgenoteerde Brouwerij Haacht schreef vorig jaar een bedrijfsverlies van 10 miljoen euro, bij een omzetdaling van 100 naar 62 miljoen euro. Ruim drie vierde van de groepsomzet komt van de horeca. De volumes van Haacht in de Belgische horecamarkt zakten met 58 procent, nog meer dus dan de al fenomenale algemene horecadaling in België met de helft.Ook andere brouwers kregen klappen. Telkens weer wijzen ze de pandemie als de belangrijkste reden aan. Brouwerij Van Steenberge uit het Oost-Vlaamse Ertvelde (Augustijn, Gulden Draak, Piraat) zag zijn omzet dalen van bijna 20 naar 17 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg wel, dankzij een nog sterkere daling van de kosten. De Mechelse brouwer Het Anker (Gouden Carolus, Maneblusser) leed eveneens verlies. De omzet daalde van 15,7 miljoen euro naar 13,6 miljoen euro. Het leidde tot een bedrijfsverlies van 220.000 euro.