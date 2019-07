De wereldbrouwer verkoopt zijn Australische dochterbedrijf aan de Japanse brouwer Asahi. De verkoopprijs bedraagt 11,3 miljard dollar. AB InBev wil met de opbrengst vooral zijn financiële schulden afbouwen.

In de herfst van 2016 belandde Australië bij AB InBev, na de overname van SABMiller. Het tot dan wereldwijde nummer twee had de Australische brouwer Carlton & United Breweries gekocht in de herfst van 2011 voor een bedrag van 10,5 miljard dollar.

...