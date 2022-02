Bierbrouwer AB InBev heeft dinsdag in Leuven officieel een nieuwe lijn geopend om bierflesjes te reinigen en te hergebruiken. Bedoeling is om de lijn onder meer in te zetten voor flesjes met alcoholvrij bier. Dat bier is aan een stevige opmars bezig.

De bierbrouwer stelt vast dat er een grote groei is in de verkoop van niet-alcoholische bieren in herbruikbare verpakkingen. 'We merken een heel sterke opmars van alcoholvrij bier de laatste jaren', zegt Alexander Soenen, directeur van de Stellabrouwerij. 'Het product is het snelst groeiende segment binnen de consumentengoederen.' Op dit moment is alcoholvrij bier goed voor ongeveer vier procent van alle verkochte volumes van AB InBev.

Het bedrijf heeft daarnaast getracht om de productie zo duurzaam mogelijk te maken. 'De combinatie van die twee heeft geleid tot het introduceren van deze vernieuwde productielijn', vertelt Soenen. 'Enerzijds komen we zo tot een hogere capaciteit om herbruikbare flesjes af te leveren, en anderzijds gebeurt dat op een veel duurzamere manier.'

In vergelijking met de vorige flessenlijn wordt er door de nieuwe ongeveer vier Olympische zwembaden per jaar minder water gebruikt. Qua CO2-uitstoot is er een vermindering die gelijkstaat aan ongeveer 100 wagens. De nieuwe flessenlijn zal per jaar 140 miljoen herbruikbare bierflesjes produceren.

AB InBev heeft 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe productielijn.

