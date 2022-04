AB InBev gaat zijn belang in de Russische joint venture AB InBev Efes verkopen. De Leuvense bierreus voert 'actieve gesprekken' met samenwerkingspartner Anadolu Efes, de Turkse brouwer die de meerderheid in handen heeft. De beslissing kost het bedrijf 1,1 miljard dollar. AB InBev is het zoveelste grote bedrijf dat zich terugtrekt uit Rusland in navolging van de Russische invasie in Oekraïne.

De Belgisch-Braziliaanse bierreus houdt het niet enkel bij de terugtrekking uit de joint venture. De stopzetting van de verkoop van het Amerikaanse merk Bud was vorige maand al aangekondigd en dat moet ook verankerd worden in de deal. 'Het verzoek van AB InBev met betrekking tot de opschorting van de vergunning voor de productie en de verkoop van Bud in Rusland zal eveneens deel uitmaken van een potentiële transactie', klinkt het.

Het bedrijf volgt met de exit het voorbeeld van enkele sectorgenoten die de activiteiten in Rusland stopzetten. Carlsberg had donderdag nog een waardevermindering van 1,4 miljard dollar aangekondigd door de plannen om Rusland te verlaten. Ook Heineken liet al weten de Russische activiteiten te verkopen.

AB InBev zal een waardevermindering van 1,1 miljard dollar inschrijven in het eerste kwartaal. Het bedrijf had reeds aangekondigd afstand te doet van alle financiële voordelen uit de activiteiten van de joint venture.

De brouwer zegt nog het Oekraïense biermerk Chernigivske in verschillende landen gelanceerd te hebben, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Italië, Colombia en Brazilië. Verdere landen moeten nog volgen. Alle winsten uit de verkoop van Chernigivske zullen naar humanitaire acties gaan en de brouwer garandeert een bedrag van minstens 5 miljoen dollar.

De Belgisch-Braziliaanse bierreus houdt het niet enkel bij de terugtrekking uit de joint venture. De stopzetting van de verkoop van het Amerikaanse merk Bud was vorige maand al aangekondigd en dat moet ook verankerd worden in de deal. 'Het verzoek van AB InBev met betrekking tot de opschorting van de vergunning voor de productie en de verkoop van Bud in Rusland zal eveneens deel uitmaken van een potentiële transactie', klinkt het. Het bedrijf volgt met de exit het voorbeeld van enkele sectorgenoten die de activiteiten in Rusland stopzetten. Carlsberg had donderdag nog een waardevermindering van 1,4 miljard dollar aangekondigd door de plannen om Rusland te verlaten. Ook Heineken liet al weten de Russische activiteiten te verkopen.AB InBev zal een waardevermindering van 1,1 miljard dollar inschrijven in het eerste kwartaal. Het bedrijf had reeds aangekondigd afstand te doet van alle financiële voordelen uit de activiteiten van de joint venture. De brouwer zegt nog het Oekraïense biermerk Chernigivske in verschillende landen gelanceerd te hebben, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Italië, Colombia en Brazilië. Verdere landen moeten nog volgen. Alle winsten uit de verkoop van Chernigivske zullen naar humanitaire acties gaan en de brouwer garandeert een bedrag van minstens 5 miljoen dollar.