AB InBev heeft een goed jaar achter de rug. De pandemie is grotendeels verteerd. Maar de brouwer waarschuwt voor de stijgende prijzen voor grondstoffen en in de aanvoerketen.

De beurs staat donderdag volledig in het teken van de Russische inval in Oekraïne. Het maakt ook de reactie op de jaarcijfers van AB InBev moeilijk. De brouwer heeft een goed jaar achter de rug. De volumes klommen met een tiende, de bedrijfsopbrengsten met ruim een zesde. De opbrengst per hectoliter steeg met 5,5 procent. Het bedrijf zet dus het stramien van steeds meer verkoop van duurdere merken verder. De drie wereldmerken Budweiser, Corona en Stella Artois zagen de verkoop buiten de eigen landsgrenzen met bijna een kwart groeien. De duurdere merken zorgden vorig jaar voor een derde van de groepsverkoop.

...

De beurs staat donderdag volledig in het teken van de Russische inval in Oekraïne. Het maakt ook de reactie op de jaarcijfers van AB InBev moeilijk. De brouwer heeft een goed jaar achter de rug. De volumes klommen met een tiende, de bedrijfsopbrengsten met ruim een zesde. De opbrengst per hectoliter steeg met 5,5 procent. Het bedrijf zet dus het stramien van steeds meer verkoop van duurdere merken verder. De drie wereldmerken Budweiser, Corona en Stella Artois zagen de verkoop buiten de eigen landsgrenzen met bijna een kwart groeien. De duurdere merken zorgden vorig jaar voor een derde van de groepsverkoop.Al die elementen maken dat de pandemie zo goed als doorgeslikt is. De volumes en de opbrengsten stegen met een tiende in vergelijking met de periode vóór 2020. Enkel de winstgevendheid blijft achter. Dat komt omdat de kosten voor grondstoffen en de voorraadketen stijgen. Ook AB InBev heeft dus last van de inflatie.Dat is heel zichtbaar in Brazilië, na de Verenigde Staten de tweede belangrijkste markt. De groep verkocht er 91 miljoen hectoliter bier (+7%), een record. Ook de omzet steeg, met 17 procent. Maar door de inflatie ging de winstgevendheid achteruit. Daardoor zakt Brazilië van de tweede naar de derde plaats op dat gebied, na de Verenigde Staten en Mexico.De voorbije jaren wogen de hoge financiële schulden op de beurskoers. Die situatie is nu verbeterd. Tegenover bijna 89 miljard dollar schulden stond eind vorig jaar 22 miljard dollar aan liquide middelen, waarvan een kredietlijn van 10,1 miljard dollar. Positieve wisselkoerseffecten hielpen bij de afbouw van de schulden. De bedrijfsopbrengsten gingen met 326 miljoen dollar vooruit. In 2020 was er nog een daling van 3,4 miljard dollar. Sinds vorige zomer is Michel Doukeris de nieuwe CEO van AB InBev. Hij benadrukt graag zijn nieuwe strategie, die in een tienjarenplan is gegoten. Centraal staat een "consistente, evenwichtige en rendabele opbrengstgroei". Segmentering van de portefeuille is daarbij essentieel. Dat toonde Doukeris al in zijn vorige functie, als hoofd Noord-Amerika. Al zijn de verschuivingen met de vorige CEO, Carlos Brito, zeker niet immens. Doukeris onderscheidt vijf segmenten. Ten eerste zijn er de goedkope merken, vooral voor groeilanden. Ten tweede heeft hij meer aandacht voor de "traditionele" pilsmerken. In België is dat bijvoorbeeld de marktleider Jupiler. De verkoop van die pilsbieren steeg wereldwijd met een tiende. Een niet te versmaden derde segment zijn de alcoholvrije bieren. Ten vierde is er de belangrijke categorie van de premiummerken, of de duurdere bieren. Dat segment was vorig jaar goed voor een derde van de wereldwijde verkoop. Het groeide met een vijfde in 2021. De laatste, eveneens belangrijke categorie is al wat geen bier is, in hoofdzaak frisdrank.Voor de volgende jaren verwacht de brouwer een aanhoudende winstgroei in een brede vork van 4 tot 8 procent. De omzet zou nog sneller groeien, onder meer door een stijgting van de verkochte volumes. De aandeelhouders krijgen bruto een dividend van een halve euro, evenveel als vorig jaar.In België is de pandemie nog niet helemaal verteerd. In het vierde kwartaal zat AB InBev in de horeca nog 30 procent onder het niveau van precoronatijden. Maar de verkoop in de winkels groeide. Fabio Sala, onder meer directeur voor België, blikt optimistisch vooruit. Hij maakt zich op voor "de sterkste muziek- en festivalzomer in de geschiedenis van AB InBev".