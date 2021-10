Bierbrouwer AB Inbev trekt zijn winstverwachting voor 2021 op, na een derde kwartaal waarin de volume- en opbrengstgroei groter was dan in 2020 en in 2019, voor de coronacrisis dus. Dat meldt het bedrijf donderdag.

De grootste bierbrouwer ter wereld verwacht dat de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (ebitda) dit jaar een groei zal kennen van 10 tot 12 procent. Eerder verwachtte AB Inbev volgens het financiële persagentschap Bloomberg nog een groei van 8 tot 12 procent - AB Inbev verhoogt dus de ondergrens van zijn prognose. Wel wijst het bedrijf erop dat de evolutie van de coronapandemie, die erg onvoorspelbaar is, nog roet in het eten kan gooien.

De genormaliseerde ebitda steeg met 3 procent in het derde kwartaal, terwijl analisten een daling met 1,2 procent hadden verwacht. De opbrengstengroei werd volgens AB Inbev gedeeltelijk tenietgedaan door verwachte ongunstige valuta- en grondstofprijsschommelingen, gecombineerd met hogere kosten in de toeleveringsketen in bepaalde markten.

De brouwer van onder meer de merken Stella Artois, Jupiler, Budweiser en Corona kende een volume- en opbrengstengroei van 7,9 procent in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar, waarbij de volumes met 3,4 procent en de opbrengst per hectoliter met 4,3 procent stegen, 'dankzij opbrengstenbeheer en premiumisering'. Vooral in Brazilië, Colombia en Mexico zag de bierbrouwer een sterke groei, en ook in Europa is er een 'lage eencijferige groei', mede door de heropening van de horeca na de coronalockdowns.

In België kreeg de biermarkt in het derde kwartaal 'voor de eerste keer een voorzichtige kans tot herstel', aldus AB Inbev nog. Door het slechtere zomerweer en de veiligheidsrestricties die tot 1 oktober van kracht waren, bleef de horecaverkoop wel nog beneden het niveau van de laatste normale zomermaanden in 2019. En ook in de supermarkten was er een lichte daling van de verkoop ten opzichte van het sterke kwartaal 2020 en ligt de verkoop lager dan voor de crisis.

