AB InBev hield zich overeind in het coronajaar 2020. In de Verenigde Staten, de meest winstgevende markt, blonk het bedrijf zelfs uit. Maar in de andere belangrijke markten China en Brazilië scoorde het minder goed. De grote concurrenten Heineken en Carlsberg leggen de wereldleider het vuur aan de schenen.

Carlos Brito, de CEO van AB InBev, noemt het jaar 2020 "een extreem uitdagend jaar" door de coronapandemie. Desondanks hield de groep nog behoorlijk stand, met een omzetdaling van geen 4 procent en een volumedaling van minder dan 6 procent. Het bedrijf hoefde geen bijkomende waardeverminderingen te doen, nadat het in het eerste halfjaar al 2,5 miljard dollar had afgeboekt op de business in Afrika.

De winstgevendheid daalde wel veel sterker dan de omzet en de volumes. Net als Heineken en Carlsberg, respectievelijk het nummer twee en drie van de wereld, wordt dus ook AB InBev geraakt door de verschuiving van de consumptie in de door lockdowns geplaagde horeca naar thuisverbruik. De groeiende verkoop in de winkels en via e-commerce kon de volumedaling in de horeca maar gedeeltelijk compenseren. Op zijn verkoop in de winkels haalt AB InBev kleinere marges. De kosten liggen ook hoger, door andere verpakkingen. Zo wordt meer bier in blik verkocht, dat doorgaans lager geprijsd is. De verkoop van de premiummerken Budweiser, Stella Artois en Corona zakte wereldwijd met ruim 5 procent. Concurrent Heineken, het internationale vlaggenschip van de gelijknamige Nederlandse brouwer, hield de schade in het coronajaar 2020 beperkt tot een volumedaling van 0,4 procent.De Amerikaanse biermarkt bleef vorig jaar verrassend sterk presteren, onder meer doordat de horeca daar een kleiner aandeel van de verkoop vertegenwoordigt. AB InBev zag zijn volumes daar weliswaar krimpen, van 98,5 miljoen hectoliter in 2019 naar 97 miljoen hectoliter in 2020, maar de omzet ging nog wat vooruit. Dat laatste was te danken aan een grotere verkoop van duurdere merken. Met bijna 14 miljard dollar leveren de VS 29 procent van de groepsomzet. De bedrijfswinst bedroeg 5 miljard dollar, bijna 40 procent van het groepstotaal. Bud Light is in de VS de meest verkochte pils, Michelob Ultra het nummer twee.AB InBevs tweede grootste markt, Brazilië, geeft een vertekend beeld. De volumes en de omzet namen er toe. Als marktleider verkocht AB InBev er 85 miljoen hectoliter bier, ruim 4,5 miljoen hectoliter meer dan in 2019. Daardoor groeide de omzet met meer dan 9 procent, maar de winstgevendheid ging achteruit. Een deel van de verklaring is ook hier de verschuiving van de horeca naar het thuisverbruik. Lees verder onder de videoEen ander probleem is dat Heineken, dat sinds 2017 sterker aanwezig is in Brazilië, AB InBev het vuur aan de schenen legt. De Nederlandse groep zag haar premiummerken, met dubbele procenten groeien, Amstel en Heineken voorop. Door de grote vraag botst Heineken zelfs tegen zijn maximale brouwcapaciteit in Brazilië. Daarom breidt het een brouwerij uit en bouwt het er nog een bij. AB InBev verkoopt in Brazilië Stella Artois, maar de pils uit Leuven kan Amstel en Heineken niet bijbenen.Ook in China, de vierde grootste markt voor AB InBev, presteert de brouwer niet echt goed. De groep wijt dat volledig aan de strenge lockdownperiode tussen februari en april. Daarna gingen de zaken weer beter in China. Maar de volumes zijn wel met een tiende gedaald. De omzet zelfs met 11 procent achteruit, de winst met een derde. Hoegaarden is in China nog altijd het meest gedronken witbier, Corona is het nummer één in het superpremiumsegment. En met Budweiser sponsort de groep Lionel Messi. Telkens als de voetbalster scoort, krijgen Chinezen die daarvoor gekozen hebben, een bericht.Maar de Deense concurrent Carlsberg wint terrein in dat duurdere segment. Carlsberg is het nummer vijf in China, maar het land is voor de Deense groep wel de grootste markt, zowel in volume, als in omzet en bedrijfswinst. Ook Heineken krijgt vleugels in China, sinds het samenwerkt met de Chinese marktleider CR Beer.Dat AB InBev de volumes in België met dubbele procenten zag dalen, is geen verrassing. Volgens de Belgische Brouwersvereniging zijn de horecavolumes vorig jaar met de helft gedaald. Maar AB InBev zag ook de winkelvolumes lichtjes dalen, omdat mensen ook thuis minder dronken. Volgens Fabio Sala, directeur België, is "de Belgische biercultuur in gevaar". Hij pleit voor "een veilige en geleidelijke heropstart van de horeca, ten laatste op 1 april". De omzet in België zakte vorig jaar naar 441 miljoen euro, van 596 miljoen euro in 2019.De brouwer verwacht dat 2021 aanzienlijk beter wordt in volume en omzet. De winst zou onder druk blijven staan. De impact van de coronacrisis zal nog even aanhouden, want de volumes en de omzet zullen voorlopig vooral groeien dankzij de consumptie buiten de horeca.AB InBev houdt het dan ook bij een karig dividend van 0,5 euro. In 2017 was dat nog 3,6 euro per aandeel. Een jaar later ging er de helft af. En nu wordt het dus nog minder. De brouwer had eind vorig jaar nochtans ruim 24 miljard dollar cash op de balans staan (inclusief een kredietlijn voor 9 miljard dollar). Tot eind 2024 moet de brouwer bovendien geen 4 miljard dollar schulden afbouwen. Maar AB InBev blijft heel voorzichtig, en houdt de moed erin. "Wij zijn het meest rendabele bedrijf in de sector en kunnen daarom periodes van extreme verstoring doorstaan", klinkt het.