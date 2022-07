AB InBev heeft last van de stijgende grondstofprijzen en oplopende logistieke kosten. Die kosten stijgen sneller dan de opbrengst en de winst. Ook de nieuwe uitbraken van covid-19 in China, de vierde grootste markt, bezorgden de wereldbrouwer hoofdpijn in het eerste halfjaar.

Niet alle sterke merkenbouwers kunnen de oplopende inflatiekosten volledig doorrekenen aan de consument. De wereldleider in bier, met de wereldmerken Budweiser (+6,1% in het tweede kwartaal), Corona (+18%) en de Belgische pils Stella Artois (+7,7% in omzetgroei buiten eigen land), kan dat niet volledig.

De 'kostprijs van verkochte goederen' steeg in de eerste jaarhelft met 19 procent, terwijl de omzet met 11,5 procent en de ebitda met 7,5 procent groeide. Nog duidelijker: de opbrengst per hectoliter groeide in het eerste halfjaar met net geen 8 procent, maar de kostprijs voor de productie van die hectoliter steeg bijna dubbel zo snel, met 15 procent. De groei van de 'kostprijs van verkochte goederen' is vooral te wijten aan de stijgende grondstoffenprijzen. De brouwer kan die dus niet volledig doorrekenen aan de eindklant. In bijna alle werelddelen stegen de kosten sneller dan de opbrengsten en de bedrijfskasstroom. De ebitda-marge daalde bovendien door de hogere grondstoffenprijzen en door de duurdere logistieke kosten.

Lees verder onder de tabel

© AB InBev

Ook in de tweede helft van 2022 zou de winstgevendheid onder druk blijven. De omzet zou sterker groeien dan de ebitda 'dankzij een gezond evenwicht tussen volume en prijs'. De brouwer opteert dus deels voor een meer uitgesproken volumegroei. Op de beurs werden de halfjaarcijfers daarom met weinig enthousiasme ontvangen.

Covid-19 in China

Komt daarbij dat AB InBev niet echt uitstekend presteert in enkele van de belangrijkste markten. In de grootste markt, de Verenigde Staten, verloor de brouwer marktaandeel. De volumes daalden, de omzet steeg weliswaar door een betere verkoop van duurdere merken.

In Brazilië gingen de volumes (+8%) en de omzet (+22%) sterk vooruit, maar de opbrengst per hectoliter steeg met 13 procent minder fel dan de omzet. Dat komt eigenlijk neer op een groeiende verkoop van goedkopere merken. De pilsmerken wonnen er marktaandeel. Sinds Heineken in Brazilië het nummer twee werd, staat het verdienmodel van AB InBev onder druk in zijn op een na grootste markt.

In China daalden de volumes met 5,5 procent, in een biermarkt die met 5 procent achteruit boerde. Ook de omzet daalde (-3,3%), net als de ebitda (-6,5%). De spelbreker van dienst was de nieuwe Covid-19 uitbraak. Sinds juni zijn er versoepelingen in de lockdowns. Vooral de verkoop van de Amerikaanse pils Budweiser leed onder de quarantaines. China is het land waar het meest Budweiser gedronken wordt, nog vóór de Verenigde Staten.

In België merkte AB InBev in het tweede kwartaal een sterk herstel in de horeca. Stella Artois doet het goed. In de winkels won de brouwer marktaandeel.

Schuldenberg daalt alweer

De voorbije jaren stond het aandeel van de wereldbrouwer onder meer onder druk door de als hoog ervaren schuldenlast. Die daalt langzaam, maar gestaag. Einde juni was de netto financiële schuld gedaald tot bijna 76 miljard dollar, of 3,86 keer de ebitda. Het gros van die financiële schulden heeft bovendien een heel lange looptijd.

© AB InBev

