AB InBev heeft tijdens de eerste drie maanden van 2022 meer bier verkocht en daar ook meer geld voor gevraagd. Dat blijkt donderdag uit de kwartaalresultaten van de Belgisch-Braziliaanse bierreus.

Alles samen stegen de verkochte volumes van de dranken van AB InBev met 2,8 procent tot 139,3 miljoen hectoliter. Wat zijn bieren betreft - de overgrote meerderheid - gaat het om een toename met 2,2 procent, van niet-bieren ging 6 procent meer buiten.

Het bedrijf rekende daar ook meer voor aan: de opbrengst per hectoliter klom met 7,8 procent. Zo kon AB InBev de gestegen kosten ruimschoots compenseren.

In de belangrijke markten Verenigde Staten en China liepen de verkochte volumes wel met enkele procenten terug. Op de Amerikaanse markt verloor AB InBev marktaandeel, terwijl in China de strenge coronalockdowns de boosdoener waren. In beide landen groeide de omzet wel dankzij hogere prijzen.

De totale omzet steeg in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar met 11,1 procent tot 13,2 miljard dollar, de genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda) ging er met 7,4 procent op vooruit tot 4,49 miljard dollar en de onderliggende winst klom een tiende tot 1,2 miljard dollar. AB InBev presteerde zo beter dan analisten hadden verwacht.

Het concern boekte zoals eerder aangekondigd een waardevermindering van 1,14 miljard dollar. Dat heeft te maken met de verkoop van zijn belang in de Russische joint venture AB InBev Efes, wegens de Russische inval in Oekraïne.

Voor de rest van het jaar blijft de bierreus vasthouden aan zijn verwachtingen: een bedrijfskasstroom die 4 tot 8 procent hoger zal uitkomen. De omzet zal door prijsverhogingen nog sneller stijgen, luidt het.

Wat zijn resultaten in België betreft, meldde AB InBev een herstel van de horeca. In maart bereikten de horeca-activiteiten weer het niveau van 2019, vóór de coronapandemie. Het bedrijf kijkt voorts aan tegen 'de sterkste muziek- en festivalzomer in de geschiedenis van AB InBev'. Zijn bieren, zoals Jupiler en Stella Artois, zullen op 125 festival worden getapt, fors meer dan in 2019.

