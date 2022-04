De VDAB kreeg in maart melding van 37.530 vacatures, bijna 30 procent meer dan in maart vorig jaar. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst registreert al voor de negende maand op rij historisch hoge vacaturecijfers, meldt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 394.849 vacatures, 59,8 procent meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Maart 2022 telde 37.530 rechtstreeks gemelde vacatures, 1.351 meer dan vorige maand en meer dan 27 procent in vergelijking met maart vorig jaar.

De grootste stijging is er opnieuw bij de vacatures waarvoor geen diploma vereist is (+35,9 procent). Veel hangt samen met de heropening van een aantal sectoren na de coronapandemie. Die krijgen opnieuw ademruimte en zoeken personeel. De sectoren 'horeca en toerisme' (+154,4 procent) en 'ontspanning, cultuur en sport' (+145 procent) werden hard getroffen door de maatregelen om de pandemie in te dijken, maar horen nu bij de sterkst groeiende sectoren. De andere best scorende sectoren zijn de metaalsector (+122,7 procent), 'overige dienstverlening' (+93 procent) en 'dranken, voeding en tabak' (+89,2 procent). Slechts drie sectoren hebben minder vacatures gemeld dan in de vorige periode van twaalf maanden: 'diensten aan personen' (-22,2 procent) , 'overige industrie' (-16,4 procent) en de hout- en meubelindustrie (-2,7 procent).

Ook in de uitzendarbeid blijft het aantal vacatures stijgen. In maart 2022 ging het om 133.611 gemelde jobs, een stijging van 40,9 procent in vergelijking met vorig jaar en 17.579 jobs meer dan in februari 2022. Vooral in de provincies Antwerpen (68,64 procent) en Vlaams-Brabant (58,66 procent) stijgt het aantal vacatures. Dat werkgevers maximaal blijven inzetten op aanwervingen, wordt bevestigd door een recent VIONA-onderzoek, zegt minister Crevits. Dat onderzoek wijst ook uit dat werkgevers tijdens de coronacrisis in 2020 verschillende strategieën gebruikt hebben om het arbeidsvolume tijdelijk te laten afnemen.

'Een voorbeeld is de tijdelijke werkloosheid maar daarnaast reageerden ze ook door de uitzendarbeid en studentenarbeid drastisch te verminderen. Ook aanwervingen werden on hold gezet. Ondertussen zien we dat uitzendarbeid en studentenarbeid vrij snel opnieuw opgepikt werd door het economisch herstel. De flexibele tewerkstellingsinstrumenten vervulden dus hun functie: ze dempten de schok van corona in de lente van 2020 en vormden een tewerkstellingsmotor toen de economie begon te herstellen', aldus nog minister Crevits.

Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 394.849 vacatures, 59,8 procent meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Maart 2022 telde 37.530 rechtstreeks gemelde vacatures, 1.351 meer dan vorige maand en meer dan 27 procent in vergelijking met maart vorig jaar. De grootste stijging is er opnieuw bij de vacatures waarvoor geen diploma vereist is (+35,9 procent). Veel hangt samen met de heropening van een aantal sectoren na de coronapandemie. Die krijgen opnieuw ademruimte en zoeken personeel. De sectoren 'horeca en toerisme' (+154,4 procent) en 'ontspanning, cultuur en sport' (+145 procent) werden hard getroffen door de maatregelen om de pandemie in te dijken, maar horen nu bij de sterkst groeiende sectoren. De andere best scorende sectoren zijn de metaalsector (+122,7 procent), 'overige dienstverlening' (+93 procent) en 'dranken, voeding en tabak' (+89,2 procent). Slechts drie sectoren hebben minder vacatures gemeld dan in de vorige periode van twaalf maanden: 'diensten aan personen' (-22,2 procent) , 'overige industrie' (-16,4 procent) en de hout- en meubelindustrie (-2,7 procent). Ook in de uitzendarbeid blijft het aantal vacatures stijgen. In maart 2022 ging het om 133.611 gemelde jobs, een stijging van 40,9 procent in vergelijking met vorig jaar en 17.579 jobs meer dan in februari 2022. Vooral in de provincies Antwerpen (68,64 procent) en Vlaams-Brabant (58,66 procent) stijgt het aantal vacatures. Dat werkgevers maximaal blijven inzetten op aanwervingen, wordt bevestigd door een recent VIONA-onderzoek, zegt minister Crevits. Dat onderzoek wijst ook uit dat werkgevers tijdens de coronacrisis in 2020 verschillende strategieën gebruikt hebben om het arbeidsvolume tijdelijk te laten afnemen. 'Een voorbeeld is de tijdelijke werkloosheid maar daarnaast reageerden ze ook door de uitzendarbeid en studentenarbeid drastisch te verminderen. Ook aanwervingen werden on hold gezet. Ondertussen zien we dat uitzendarbeid en studentenarbeid vrij snel opnieuw opgepikt werd door het economisch herstel. De flexibele tewerkstellingsinstrumenten vervulden dus hun functie: ze dempten de schok van corona in de lente van 2020 en vormden een tewerkstellingsmotor toen de economie begon te herstellen', aldus nog minister Crevits.