Brussels South Charleroi Airport verwelkomde 2.558.046 passagiers in 2020. Dat is een daling met 69 procent in vergelijking met het recordjaar 2019. De daling is een gevolg van de pandemie.

'2020 kende nochtans een vliegende start!', verklaart Philippe Verdonck, CEO van Brussels South Charleroi Airport. 'Aan de start van het jaar waren we ervan overtuigd dat we ons onder de gelukkigen konden prijzen met zeer gunstige cijfers. Deze positieve gedachtegang werd echter al snel verstoord door de ongeëvenaarde gezondheidscrisis die de volledige luchtvaartsector onderwierp aan immense uitdagingen en onze activiteit drastisch liet dalen.'

Het aantal passagiers daalde op jaarbasis met 69 procent. Tijdens juli en augustus bedroeg het passagiersaantal 35 procent van het aantal passagiers in diezelfde periode in 2019. De tweede coronagolf die na de zomer volgde had opnieuw een zware impact op de sector. In november daalde het passagiersaantal opnieuw naar 15 procent van de cijfers van afgelopen jaar. In december kon de luchthaven rekenen op een beetje meer reizigers dan de voorgaande weken. In deze periode reisden 124.559 passagiers via de luchthaven van Charleroi, goed voor 20 procent van het volume in diezelfde periode in 2019. Spanje stond op kop in de bestemmingen, gevolgd door Marokko, Frankrijk, Italië en Portugal.

