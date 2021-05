De aandeelhouders van schuimrubberproducent Recticel hebben dinsdag een beschermingsconstructie verworpen. Zo'n constructie zou een overname van het bedrijf met zetel in Wetteren moeilijker maken.

Recticel is momenteel in een overnamestrijd verwikkeld. De Oostenrijkse plasticproducent Greiner biedt 13,5 euro per aandeel, maar dat vindt Recticel te laag, zo deelde het eerder op de dag opnieuw mee. Het 'ongevraagd voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod' komt voor Recticel neer op een aanzienlijke onderwaardering.

In die context bliezen de aandeelhouders verzamelen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, gevolgd door een buitengewone algemene vergadering. De aandeelhouders keurden alle punten van de eerste vergadering goed, meldde het bedrijf na afloop. De agendapunten van de buitengewone aandeelhoudersvergadering werden 'met een grote meerderheid' goedgekeurd, op uitzondering van het agendapunt met de beschermingsconstructie.

Dat punt voorzag het 'verhogen van het kapitaal ten belope van een bedrag gelijk aan 20 procent van het geplaatst kapitaal voor strategische acquisities'. Het punt haalde niet de vereiste meerderheid van 75 procent en werd bijgevolg verworpen. Dat extra kapitaal had enkel gebruikt kunnen worden voor het realiseren van een strategische overname door Recticel, maar het zou ook een overname van het bedrijf zelf moeilijker maken.

Maandag kwamen de Oostenrijkers het bod verduidelijken bij de voorzitter en de CEO van Recticel. Maar dat heeft niet veel uitgehaald. Greiner heeft wel al een akkoord met Compagnie du Bois Sauvage om diens belang van 27,03 procent in Recticel over te nemen.

Greiner en Recticel werken al decennialang samen. In 1992 vormden ze een joint venture, Eurofoam. Greiner kocht Recticel daarin vorig jaar uit.

Het aandeel Recticel werd dinsdag opgeschort in afwachting van de publicatie van de beslissingen van de aandeelhoudersvergadering. Om 16.45 uur werd de handel hervat. Na enkele minuten staat een klein verlies van minder dan 1 procent op het koersenbord.

Recticel is momenteel in een overnamestrijd verwikkeld. De Oostenrijkse plasticproducent Greiner biedt 13,5 euro per aandeel, maar dat vindt Recticel te laag, zo deelde het eerder op de dag opnieuw mee. Het 'ongevraagd voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod' komt voor Recticel neer op een aanzienlijke onderwaardering.In die context bliezen de aandeelhouders verzamelen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, gevolgd door een buitengewone algemene vergadering. De aandeelhouders keurden alle punten van de eerste vergadering goed, meldde het bedrijf na afloop. De agendapunten van de buitengewone aandeelhoudersvergadering werden 'met een grote meerderheid' goedgekeurd, op uitzondering van het agendapunt met de beschermingsconstructie. Dat punt voorzag het 'verhogen van het kapitaal ten belope van een bedrag gelijk aan 20 procent van het geplaatst kapitaal voor strategische acquisities'. Het punt haalde niet de vereiste meerderheid van 75 procent en werd bijgevolg verworpen. Dat extra kapitaal had enkel gebruikt kunnen worden voor het realiseren van een strategische overname door Recticel, maar het zou ook een overname van het bedrijf zelf moeilijker maken. Maandag kwamen de Oostenrijkers het bod verduidelijken bij de voorzitter en de CEO van Recticel. Maar dat heeft niet veel uitgehaald. Greiner heeft wel al een akkoord met Compagnie du Bois Sauvage om diens belang van 27,03 procent in Recticel over te nemen. Greiner en Recticel werken al decennialang samen. In 1992 vormden ze een joint venture, Eurofoam. Greiner kocht Recticel daarin vorig jaar uit. Het aandeel Recticel werd dinsdag opgeschort in afwachting van de publicatie van de beslissingen van de aandeelhoudersvergadering. Om 16.45 uur werd de handel hervat. Na enkele minuten staat een klein verlies van minder dan 1 procent op het koersenbord.