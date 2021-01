De aandeelhouders van de Franse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën en Opel) hebben maandag nagenoeg unaniem de fusie met het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler Automobiles (FCA) goedgekeurd. Het fusiebedrijf, Stellantis, wordt de op drie na grootste autoconstructeur wereldwijd.

PSA en FCA kondigden hun fusieplannen eind vorig jaar aan. Stellantis wordt de nieuwe naam van de overkoepelende groep, maar de individuele merken (zoals Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Dodge) blijven behouden.

Voor de coronapandemie verkochten de twee groepen samen ongeveer 8,7 miljoen voertuigen per jaar en realiseerden ze een omzet van 170 miljard euro.

De Europese Commissie gaf in december groen licht voor de fusie. De aandeelhouders van Fiat Chrysler spreken zich maandagnamiddag over de fusie uit.

