De aandeelhouders van de Franse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën en Opel) en die van de Amerikaanse autogroep Fiat Chrysler (FCA) hebben het licht op groen gezet voor de eerder aangekondigde megafusie.

'We zullen een rol op de eerste rij spelen tijdens het volgende decennium, waarbij de mobiliteit zal worden geherdefinieerd, zoals onze voorouders met veel energie hebben gedaan', aldus topman John Elkann op de algemene vergadering van Fiat Chrysler. Elkann sprak over een 'historische fusie'.

Eerder op de dag hadden ook de aandeelhouders van PSA al het licht op groen gezet. Het fusiebedrijf wordt de op drie na grootste autoconstructeur wereldwijd.

PSA en FCA kondigden hun fusieplannen eind vorig jaar aan. Stellantis wordt de nieuwe naam van de overkoepelende groep, maar de individuele merken (zoals Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Dodge) blijven behouden.

John Elkann van FCA wordt de voorzitter van de nieuwe fusiegroep, terwijl Carlos Tavares van PSA directeur-generaal wordt. De Brit Michael Manley, die destijds het merk Jeep nieuw leven inblies, wordt verantwoordelijk voor de Amerikaanse activiteiten.

Voor de coronapandemie verkochten de twee groepen samen ongeveer 8,7 miljoen voertuigen per jaar en realiseerden ze een omzet van 170 miljard euro. Door de fusie rekent de top op termijn 5 miljard euro aan synergieën te kunnen realiseren, zonder dat fabrieken moeten worden gesloten.

De Europese Commissie gaf in december groen licht voor de fusie.

