Een groep kleine aandeelhouders van zinkgroep Nyrstar heeft het bedrijf en zijn bestuurders gedagvaard voor de rechtbank. Ze eisen een schadevergoeding van bijna een miljard euro, zo meldt Nyrstar zelf.

Het rommelt al een tijd bij de Belgische beursgenoteerde groep, die vorig jaar gered moest worden door hoofdaandeelhouder Trafigura. De kleine aandeelhouders werden daar de dupe van, want het resultaat is voor hen een de facto onteigening. Sindsdien is er een juridische strijd gaande op verschillende fronten. Nyrstar zegt daarover nu zelf dat een groep minderheidsaandeelhouders vrijdag naar de ondernemingsrechtbank van Turnhout is gestapt, volgend op een ingebrekestelling die de bestuurders en bepaalde topmanagers van Nyrstar op 17 maart hadden gekregen.

De aandeelhouders willen dat onder andere de huidige bestuurders worden veroordeeld tot het betalen van - voorlopig - minstens 982 miljoen euro aan de vennootschap. Individueel eisen ze nog eens 1 euro schadevergoeding. Nyrstar en zijn raad van bestuur ontkennen dat ze in de fout gingen. Ze zullen zich dan ook "sterk verdedigen', luidt het.

