Op de beurs van Parijs is de handel in het aandeel van de Franse energiegroep EDF opgeschort, in afwachting van meer details over de aangekondigde nationalisering van het bedrijf. Dat heeft Electricité de France woensdag aangekondigd.

De opschorting van de handel gebeurde op vraag van het bedrijf zelf. De Franse regering zou ten laatste op 19 juli details geven over hoe ze EDF weer volledig in handen wil krijgen.

De Franse premier Elisabeth Borne kondigde vorige week aan dat de regering de energiegroep wil nationaliseren. De overheid bezit momenteel 84 procent van EDF. Na speculatie dat de regering tot 10 miljard euro veil zou hebben voor die operatie, ging het aandeel fiks omhoog. Het noteerde dinsdagavond op 10,22 euro, waar dat daags voor de aankondiging van de nationaliseringsplannen nog 7,84 euro was.

Het Franse bedrijf is ook actief in België via dochterbedrijf Luminus.

