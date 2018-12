Aandeel bpost krijgt opnieuw klappen

Rond 9.30 uur stond het aandeel van het postbedrijf op een verlies van meer dan 20 procent. In een 'trading update' maandag nabeurs had bpost gewaarschuwd dat 2019 een 'uitdagend jaar' wordt. De voorstellen die met de vakbonden besproken worden, in navolging van de verschillende stakingsdagen vorige maand, 'zullen een impact hebben op de winstgevendheid van het bedrijf', klonk het.

Het is niet de eerste keer dat het postaandeel een pak slaag krijgt. In februari van dit jaar piekte het op ruim 28 euro, maar in maart verloor het na de publicatie van de jaarcijfers een derde van zijn waarde. Een maand geleden was er een nieuwe klap, na de publicatie van teleurstellende cijfers. Twee weken geleden sloot het aandeel voor het eerst een beursdag af onder 10 euro.

Het postbedrijf ging in 2013 naar de beurs tegen 14,50 euro per aandeel.