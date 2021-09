Chemiedistributeur Azelis is vrijdag bij zijn eerste notering op de Brussels beurs vlot hoger gegaan. Het aandeel ging bij opening tot 15 procent hoger.

De handel startte aan 26 euro, ging even 15 procent hoger en staat intussen op ruim 10 procent winst. De beursgang van Azelis is met 1,7 miljard euro de grootste in Brussel sinds 2007.

