De Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson stopt de samenwerking met het biotechbedrijf argenx rond de ontwikkeling en commercialisering van een geneesmiddel tegen acute leukemie. De aankondiging stuurde het aandeel argenx maandagochtend meer dan 6 procent omlaag op de beurs van Brussel.

De 'exclusieve en wereldwijde licentie- en samenwerkingsdeal' voor het geneesmiddel in ontwikkeling cusatuzumab werd eind 2018 aangekondigd als de grootste deal ooit voor argenx. Argenx kreeg 300 miljoen dollar en J&J stapte via dochter Janssen voor 200 miljoen dollar in het kapitaal. Er was een potentieel voor nog eens 1,3 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen, waarvan argenx er 25 miljoen kreeg.

Waarom Johnson & Johnson de samenwerking stopzet, is niet meteen duidelijk. Maar de beslissing laat vermoeden dat het middel de verwachtingen niet volledig inlost.

Argenx krijgt nu de rechten van cusatuzumab weer in eigen handen. Het bedrijf zegt alle opties te bekijken. 'We zijn ervan overtuigd dat de tussentijdse resultaten (van het onderzoek naar het middel, red.) aantonen dat cusatuzumab van betekenis kan zijn voor patiënten met acute leukemie', zo staat in een persbericht.

De prioriteit van argenx ligt wel bij zijn middel efgartigimod, voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, en bij de ontwikkeling van zijn auto-immuunpijplijn, klinkt het nog.

Beleggers stuurden het aandeel argenx maandagochtend meer dan 6 procent lager. Daarmee was het veruit de grootste verliezer in de Bel20, de korf van twintig steraandelen van de Brusselse beurs.

Rond 9.40 uur noteerde het aandeel argenx met een verlies van 6,50 procent op 207 euro. De Bel20 stond op dat moment iets meer dan een half procent in het rood. Omstreeks 13u30 noteert het argenx-aandeel ruim 4 procent lager tot 211 euro.

De 'exclusieve en wereldwijde licentie- en samenwerkingsdeal' voor het geneesmiddel in ontwikkeling cusatuzumab werd eind 2018 aangekondigd als de grootste deal ooit voor argenx. Argenx kreeg 300 miljoen dollar en J&J stapte via dochter Janssen voor 200 miljoen dollar in het kapitaal. Er was een potentieel voor nog eens 1,3 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen, waarvan argenx er 25 miljoen kreeg. Waarom Johnson & Johnson de samenwerking stopzet, is niet meteen duidelijk. Maar de beslissing laat vermoeden dat het middel de verwachtingen niet volledig inlost. Argenx krijgt nu de rechten van cusatuzumab weer in eigen handen. Het bedrijf zegt alle opties te bekijken. 'We zijn ervan overtuigd dat de tussentijdse resultaten (van het onderzoek naar het middel, red.) aantonen dat cusatuzumab van betekenis kan zijn voor patiënten met acute leukemie', zo staat in een persbericht. De prioriteit van argenx ligt wel bij zijn middel efgartigimod, voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, en bij de ontwikkeling van zijn auto-immuunpijplijn, klinkt het nog. Beleggers stuurden het aandeel argenx maandagochtend meer dan 6 procent lager. Daarmee was het veruit de grootste verliezer in de Bel20, de korf van twintig steraandelen van de Brusselse beurs. Rond 9.40 uur noteerde het aandeel argenx met een verlies van 6,50 procent op 207 euro. De Bel20 stond op dat moment iets meer dan een half procent in het rood. Omstreeks 13u30 noteert het argenx-aandeel ruim 4 procent lager tot 211 euro.