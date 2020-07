Marks & Spencer wil 950 banen schrappen. Dat meldt de Britse kledingketen maandag, nadat er eerder al geruchten waren dat er banen zouden sneuvelen. Het gaat om de zoveelste Britse winkelketen die drastisch banenverlies aankondigt door het coronavirus.

De winkelketen laat weten dat er banen zullen verdwijnen in de centrale ondersteunende diensten en binnen het winkelbeheer. Het gaat om 1,2 procent van de 78.000 banen. De keten wil in eerste instantie inzetten op vrijwillig vertrek.

Veel Britse winkelketens hebben het moeilijk om de maandenlange sluiting van hun winkels door het coronavirus te compenseren. Ook Debenhams Plc, Walgreens en John Lewis kondigden aan heel wat banen te schrappen.

Tijdens de coronacrisis werden 27.000 van de 78.000 werknemers van M&S met verlof gestuurd. Het bedrijf kon daarvoor gebruik maken van een overheidsregeling om personeel zoveel mogelijk in dienst te houden in plaats van te ontslaan. Dat het bedrijf alsnog beslist om banen te schrappen kan dan ook als controversieel worden gezien.

M&S probeert al een tiental jaar het tij te keren, nadat het er niet in slaagde op de trein te springen van de onlineverkoop van 'fast fashion'. Bij de aankondiging van de resultaten in mei kondigde CEO Steve Rowe nog aan dat de crisis een ommekeer zou kunnen versnellen in het bedrijf met een "geschiedenis van trage culturele veranderingen". Zo wil het bedrijf efficiënter werken door minder mensen op het hoogste niveau beslissingen te laten nemen en door werknemers op een flexibelere manier te laten werken. M&S heeft iets minder dan 300 kleding- en woonwinkels in het Verenigd Koninkrijk.

Het aandeel van M&S verloor na de aankondiging 2,6 procent.

