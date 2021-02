Bioscoopgroep Kinepolis heeft in coronajaar 2020 amper 12,1 miljoen bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er 70,1 procent minder dan een jaar eerder, meldt het bedrijf bij de publicatie van zijn jaarresultaten.

De bioscoopindustrie werd hard getroffen door de covid-19-pandemie, met lange periodes van bioscoopsluitingen, beperkende maatregelen en een herhaaldelijk uitstel van releases van blockbusters tot gevolg. Initieel werden voor 2020 45 miljoen bezoekers verwacht, maar dat aantal daalde aanzienlijk. In België waren er 2,3 miljoen bezoekers, of 71,7 procent minder dan in 2019 (8,12 miljoen).

De opbrengsten daalden van 551,5 naar 176,3 miljoen euro (-68 procent). Ze zijn minder sterk gedaald dan de bezoekersaantallen, vooral dankzij de inkomsten uit B2B, concessies en filmdistributie die minder sterk daalden dan de bezoekers. De operationele winst (ebit) daalde van 101 miljoen naar -65,7 miljoen, de ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) bleef met 17,2 miljoen positief 'dankzij de genomen kostenmaatregelen'.

Cash

'Wij hebben eigenlijk in verhouding tot de grootte van ons bedrijf een minimum aan cash verbruikt in het afgelopen jaar', zei CEO Eddy Duquenne in een toelichting van de resultaten. Het cashverlies door de coronacrisis bleef beperkt tot 32,1 miljoen euro. Het bedrijf zette onder meer 90 procent van zijn personeel in tijdelijke werkloosheid om de kosten te drukken en onderhandelde ook tegemoetkomingen met leveranciers. Daarnaast wees Duquenne erop dat Kinepolis een aanzienlijk deel van het vastgoed van zijn bioscopen zelf in handen heeft. 'Wij controleren bijna alle vastgoed in Europa en ook in de Verenigde Staten heeft MJR het meeste van zijn bioscopen in eigendom', benadrukte de CEO. 'Die belangrijke vastgoedpositie leidt ertoe dat je afschrijvingen hebt die belangrijk zijn, maar die geen kaskosten zijn.' Vooral in Canada huurt Kinepolis met keten Landmark veel van zijn bioscopen. Daar bekwam de groep 7,5 miljoen euro aan huurkortingen voor 2020. 'En ook voor 2021 zijn er al huurkortingen onderhandeld', benadrukte financieel directeur Nicolas De Clercq.

Toekomst

In totaal beschikte Kinepolis begin 2021 over een liquiditeitsreserve van 171 miljoen euro. Het gaat daarbij onder meer om een nieuwe lening van 80 miljoen euro bij vier Belgische banken. Duquenne noemt het 'eerder een comfortlijn' dan een kredietlijn die Kinepolis echt nodig heeft om de crisis door te komen. 'Kinepolis kan nog best een lange periode overleven en veel langer dan wat in elk scenario over hoelang de lockdown nog zal duren, realistisch is', aldus de CEO. 'Het bedrijf staat er stevig voor', klinkt het.

Bovendien verwacht de bioscoopgroep na de heropening een 'zeer krachtig' herstel, omdat dit jaar normaal heel wat blockbusters, zoals de nieuwe James Bond-film, op de agenda staan. Filmstudio's hielden die de voorbije maanden achter, omdat ze voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de bioscoopreleases. 'Dat we in normale jaren 80 procent van onze bezoekers met blockbusters halen, is voor ons toch wel een opsteker', zei Duquenne. Hij verwacht 'in het meest positieve geval' dat filmstudio's vanaf mei weer grote films gaan uitbrengen, maar dat zal onder meer afhangen van het verloop van de vaccinatiecampagnes.

Toch keert Kinepolis over 2020 geen dividend uit. Volgens de CEO is het daar nu 'niet het juiste moment' voor. Bedrijven hebben nu 'zoveel mogelijk zuurstof nodig als reserve'.

De bioscoopindustrie werd hard getroffen door de covid-19-pandemie, met lange periodes van bioscoopsluitingen, beperkende maatregelen en een herhaaldelijk uitstel van releases van blockbusters tot gevolg. Initieel werden voor 2020 45 miljoen bezoekers verwacht, maar dat aantal daalde aanzienlijk. In België waren er 2,3 miljoen bezoekers, of 71,7 procent minder dan in 2019 (8,12 miljoen). De opbrengsten daalden van 551,5 naar 176,3 miljoen euro (-68 procent). Ze zijn minder sterk gedaald dan de bezoekersaantallen, vooral dankzij de inkomsten uit B2B, concessies en filmdistributie die minder sterk daalden dan de bezoekers. De operationele winst (ebit) daalde van 101 miljoen naar -65,7 miljoen, de ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) bleef met 17,2 miljoen positief 'dankzij de genomen kostenmaatregelen'. 'Wij hebben eigenlijk in verhouding tot de grootte van ons bedrijf een minimum aan cash verbruikt in het afgelopen jaar', zei CEO Eddy Duquenne in een toelichting van de resultaten. Het cashverlies door de coronacrisis bleef beperkt tot 32,1 miljoen euro. Het bedrijf zette onder meer 90 procent van zijn personeel in tijdelijke werkloosheid om de kosten te drukken en onderhandelde ook tegemoetkomingen met leveranciers. Daarnaast wees Duquenne erop dat Kinepolis een aanzienlijk deel van het vastgoed van zijn bioscopen zelf in handen heeft. 'Wij controleren bijna alle vastgoed in Europa en ook in de Verenigde Staten heeft MJR het meeste van zijn bioscopen in eigendom', benadrukte de CEO. 'Die belangrijke vastgoedpositie leidt ertoe dat je afschrijvingen hebt die belangrijk zijn, maar die geen kaskosten zijn.' Vooral in Canada huurt Kinepolis met keten Landmark veel van zijn bioscopen. Daar bekwam de groep 7,5 miljoen euro aan huurkortingen voor 2020. 'En ook voor 2021 zijn er al huurkortingen onderhandeld', benadrukte financieel directeur Nicolas De Clercq.In totaal beschikte Kinepolis begin 2021 over een liquiditeitsreserve van 171 miljoen euro. Het gaat daarbij onder meer om een nieuwe lening van 80 miljoen euro bij vier Belgische banken. Duquenne noemt het 'eerder een comfortlijn' dan een kredietlijn die Kinepolis echt nodig heeft om de crisis door te komen. 'Kinepolis kan nog best een lange periode overleven en veel langer dan wat in elk scenario over hoelang de lockdown nog zal duren, realistisch is', aldus de CEO. 'Het bedrijf staat er stevig voor', klinkt het.Bovendien verwacht de bioscoopgroep na de heropening een 'zeer krachtig' herstel, omdat dit jaar normaal heel wat blockbusters, zoals de nieuwe James Bond-film, op de agenda staan. Filmstudio's hielden die de voorbije maanden achter, omdat ze voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de bioscoopreleases. 'Dat we in normale jaren 80 procent van onze bezoekers met blockbusters halen, is voor ons toch wel een opsteker', zei Duquenne. Hij verwacht 'in het meest positieve geval' dat filmstudio's vanaf mei weer grote films gaan uitbrengen, maar dat zal onder meer afhangen van het verloop van de vaccinatiecampagnes. Toch keert Kinepolis over 2020 geen dividend uit. Volgens de CEO is het daar nu 'niet het juiste moment' voor. Bedrijven hebben nu 'zoveel mogelijk zuurstof nodig als reserve'.