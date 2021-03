Dexia heeft 2020 afgesloten met een nettoverlies van 618 miljoen euro, tegenover 898 miljoen euro verlies een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarresultaten van de Belgisch-Franse restbank.

De missie van Dexia is de geordende afbouw van de groepsbalans. Eind 2020 restte er nog 114,4 miljard euro in die balans, een daling met vijf procent tegenover de 120,3 miljard euro een jaar eerder.

De coronacrisis woog bij aanvang zwaar door op de activaverkoop. Dat verbeterde in de tweede jaarhelft, dankzij opkoopprogramma's van de centrale banken. 'Vanaf september maakte de quasi terugkeer naar het normale van de marktomstandigheden het voor de groep mogelijk zijn activaverkoop te herstellen', aldus Dexia.

Dat zorgde er voor dat de activaportefeuille eind 2020 met 9 miljard euro is afgenomen.

De missie van Dexia is de geordende afbouw van de groepsbalans. Eind 2020 restte er nog 114,4 miljard euro in die balans, een daling met vijf procent tegenover de 120,3 miljard euro een jaar eerder. De coronacrisis woog bij aanvang zwaar door op de activaverkoop. Dat verbeterde in de tweede jaarhelft, dankzij opkoopprogramma's van de centrale banken. 'Vanaf september maakte de quasi terugkeer naar het normale van de marktomstandigheden het voor de groep mogelijk zijn activaverkoop te herstellen', aldus Dexia. Dat zorgde er voor dat de activaportefeuille eind 2020 met 9 miljard euro is afgenomen.