Het dossier van het supersnelle mobiele netwerk 5G bewijst nog maar eens hoe riskant het geflirt met China is, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Een van de gevaarlijkste ideeën van het moment is dat Europa kan profiteren van de rivaliteit tussen de VS en China. Het dossier van het supersnelle mobiele netwerk 5G bewijst nog maar eens hoe riskant het geflirt met China is. De VS bepalen de speelruimte van Europese bedrijven.

Proximus en Orange hebben de federale regering een ernstig diplomatiek incident bespaard door Huawei te weren bij de vernieuwing van hun mobiele netwerken voor 5G. De VS eisten al een tijdje dat België en andere westerse bondgenoten de Chinese telecomapparatuur zouden bannen. De nieuwe mobiele netwerken maken veel mogelijk, maar openen ook de deur naar meer spionage en sabotage. Dat risico is te groot volgens de VS, die zinspeelden op het weghalen van het NAVO-hoofdkwartier uit Brussel indien Huawei wel apparatuur zou leveren.

Het 5G-dossier slaat de droom aan diggelen van een neutraal en sluw Europa dat China en de VS tegen elkaar uitspeelt en voordeligere deals kan sluiten. België en de andere bondgenoten van de VS hebben te veel te verliezen. We zitten in een te ondergeschikte positie om erop los te flirten met China.

5G toont de beperkte speelruimte van Europa.

Het voorbeeld toont tegelijk aan hoe we onze positie kunnen versterken. Nokia en Ericsson worden de leveranciers van Proximus en Orange. Beide Europese bedrijven zijn de enige nog noemenswaardige concurrenten voor Huawei en zijn daardoor onmisbare leveranciers geworden voor de Amerikaanse telecomoperatoren. De VS kunnen op hun eentje hun technologische voorsprong niet behouden. Zo'n strategie is niet alleen minder riskant, ze is ook ethischer. De rechtstaat en de democratie hebben gebreken in de VS en de EU, maar China heeft meer werk voor de boeg. De onderdrukking van de Oeigoerse minderheid en het geweld tegen het burgerprotest in Hongkong zijn daar het beste bewijs van.

