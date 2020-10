Dit najaar hebben reeds 59 projecten een aanvraag ingediend voor een terugbetaalbaar voorschot bij de organisatie van evenementen. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) zondag gezegd bij de opening van de Open Bedrijvendag.

Om de evenementensector te helpen, konden organisatoren tot vrijdag een voorschot aanvragen om investeringen te doen en bestellingen te plaatsen. Indien de evenementen omwille van de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan, moet het voorschot niet worden terugbetaald. Er werden 59 dossiers ingediend, goed voor een totaal subsidiebedrag van bijna 17 miljoen euro. De dossiers zullen nu op hun ontvankelijkheid beoordeeld worden, zegt de minister.

Ademruimte

Organisatoren die een voorschot krijgen, moeten dat binnen de drie maanden na het evenement terugbetalen. Als het evenement echter niet mag plaatsvinden door maatregelen die nog niet gekend waren bij de aanvraag, maar wel gerelateerd aan covid-19, dan moeten de niet-recupereerbare kosten niet worden terugbetaald.

Minister Crevits wil hiermee ademruimte bieden aan de sector. 'Maandenlang kon er gewoon niets georganiseerd worden en ook vandaag is het absoluut geen sinecure om dit coronaproof te doen', klinkt het. Er volgt in oktober nog een tweede oproep voor evenementen die in 2021 plaatsvinden.

Om de evenementensector te helpen, konden organisatoren tot vrijdag een voorschot aanvragen om investeringen te doen en bestellingen te plaatsen. Indien de evenementen omwille van de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan, moet het voorschot niet worden terugbetaald. Er werden 59 dossiers ingediend, goed voor een totaal subsidiebedrag van bijna 17 miljoen euro. De dossiers zullen nu op hun ontvankelijkheid beoordeeld worden, zegt de minister.Organisatoren die een voorschot krijgen, moeten dat binnen de drie maanden na het evenement terugbetalen. Als het evenement echter niet mag plaatsvinden door maatregelen die nog niet gekend waren bij de aanvraag, maar wel gerelateerd aan covid-19, dan moeten de niet-recupereerbare kosten niet worden terugbetaald.Minister Crevits wil hiermee ademruimte bieden aan de sector. 'Maandenlang kon er gewoon niets georganiseerd worden en ook vandaag is het absoluut geen sinecure om dit coronaproof te doen', klinkt het. Er volgt in oktober nog een tweede oproep voor evenementen die in 2021 plaatsvinden.