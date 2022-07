Het Antwerpse arbeidsauditoraat voert een onderzoek naar 55 mogelijke slachtoffers van mensenhandel op de grote bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Dat melden De Tijd en Gazet van Antwerpen.

Borealis, een van de grootste spelers in de Europese chemie, bouwt een plasticfabriek in het Oost-Vlaamse Kallo, tegen de Antwerpse haven. Het bedrijf wil er propaangas omzetten in propyleen, een basisbouwsteen in de chemiesector die opduikt in autobumpers, verpakkingen, injectiespuiten en stofzuigers.

'Op de werf werden inderdaad slachtoffers van mensenhandel tewerkgesteld', bevestigt arbeidsauditeur Bart Wens aan De Tijd. Verschillende indicatoren wijzen alvast in die richting. De mannen - stuk voor stuk van Filipijnse en Bengaalse afkomst - zouden maandelijks een loon gekregen hebben van amper 650 euro om zes dagen op de zeven te werken.

In een reactie aan Gazet van Antwerpen en De Tijd laat Borealis weten dat het niet gaat om werknemers van Borealis zelf, maar om medewerkers van de aannemer IREM-Ponticelli. Borealis benadrukt dat het van al zijn partners verwacht 'dat zij zich op een ethische en conforme manier gedragen, zoals duidelijk is bepaald in de Borealis Code of Business Conduct en dat zij alle wettelijke voorschriften, met inbegrip van de arbeidswetgeving, volledig naleven.'

