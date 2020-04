Afgelopen week hebben ruim 5,2 miljoen Amerikanen die hun baan verloren een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag.

Economen hielden er rekening mee dat er afgelopen week die eindigde op 11 april 5,5 miljoen nieuwe aanvragen zouden worden ingediend. Het werden er 5,24 miljoen.

In de periode van de vier weken waarin de coronacrisis de VS hard heeft getroffen, is het aantal werkloosheidsaanvragen opgelopen tot ruim 22 miljoen.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 5,245,000 for the week ending 4/11 (-1,370,000).



Insured unemployment was 11,976,000 for the week ending 4/4 (+4,530,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) April 16, 2020

In de week voordien ging het om ruim 6,6 miljoen Amerikanen die om overheidssteun vroegen. Nog een week eerder werd een recordaantal van 6,9 miljoen aanvragen geregistreerd. Het gemiddelde van de afgelopen vier weken bedraagt 5,51 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

De steunaanvragen weerspiegelen de malaise waarin de grootste economie verkeert door de coronacrisis. Economen hebben intussen berekend dat de VS afstevenen op een werkloosheidspercentage van meer dan 10 procent in april door de gigantische hoeveelheden steunaanvragen.

De koepel van centrale banken in de VS, de Federal Reserve, merkte eerder deze week op dat voor alle regio's in het land geldt dat de vooruitzichten voor het bedrijfsleven onzeker zijn. In de komende weken wordt veeleer rekening gehouden met een verslechtering dan een verbetering op de arbeidsmarkt.

