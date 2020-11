Investeringsvennootschap 3d investors heeft haar intentie bekendgemaakt om radiocommunicatiespecialist Zenitel over te nemen. De vennootschap overweegt om een bod te doen op de aandelen in Zenitel die het nog niet in bezit heeft.

De investeringsvennootschap die nu 47,87 procent van de aandelen in Zenitel heeft en controlerend aandeelhouder is, wil 22,75 euro per aandeel in contanten betalen, meldt Zenitel maandag. Dat bod is volgens 3d investors een premie van 37,9 procent op de slotkoers van vrijdag. Het is een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod via dochtervennootschap House of Thor.

Het bod slaat op de 1,7 miljoen aandelen die de vennootschap niet bezit. De onafhankelijke bestuurders van Zenitel stelden Degroof Petercam aan om als onafhankelijk expert een waarderingsverslag op te stellen, meldt Zenitel in een persbericht.

