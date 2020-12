Vlaams minister van Economie Hilde Crevits geeft 3,2 miljoen euro strategische transformatiesteun in het kader van Covid-19 aan Eurofilters in Pelt en Medimundi in Turnhout. Die maken respectievelijk de grondstof voor mondmaskers en de mondmaskers zelf.

'Bij het begin van de coronacrisis bleek dat ons land kwetsbaar was op het vlak van beschermingsmateriaal. We verankeren nu de strategische en lange termijn productie van mondmaskers in Vlaanderen', zegt Crevits. 'Dat is mogelijk dankzij samenwerking en de aanwezige knowhow in Vlaanderen.'

Eurofilters maakt momenteel de grondstof voor de productie van stofzuigerfilters en levert ook filtermateriaal voor bloedseparatie. Het bedrijf zal zich met de steun omvormen tot een producent van hoogwaardig filtermateriaal voor chirurgische maskers en FFP2-maskers.

Medimundi is een spin-off van de Universiteit Antwerpen en Cartamundi, samen met machinebouwer Cloostersmans uit Hamme en een privé-investeerder. Het bedrijf is onlangs gestart met het op industriële schaal produceren van mondmaskers in Turnhout.

