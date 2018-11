240 banen op de tocht bij Barco

Beeldschermspecialist Barco kondigt voor volgend jaar een herstructureringsronde aan waarbij 240 bediendejobs op de helling staan, waarvan ongeveer 55 in België. Dat heeft het Kortrijkse technologiebedrijf woensdag bekendgemaakt.

Barco zegt met het plan beter te willen inspelen op veranderende markttrends, groeikansen te willen benutten en de winstgevendheid van het bedrijf op lange termijn te willen versterken.

'Om ook in de toekomst een leidende rol te blijven spelen in een steeds meer globale en dynamische markt waarin de eisen van klanten sneller evolueren, is het van essentieel belang dat Barco wendbaarder, responsiever en klantgerichter wordt', verduidelijkt Jan De Witte, CEO van Barco. Er zijn geen arbeiders betrokken bij het herstructureringsplan.

Barco rekent erop dat het dankzij het herstrtuctureringsplan de indirecte bedrijfskosten tegen 2020 met 20 miljoen euro kan verminderen.