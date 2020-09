Door een staking zijn 21 van 81 Wibra-winkels in ons land vrijdagochtend niet open gegaan. Dat meldt de Franstalige socialistische bediendebond Setca. De vakbonden protesteren tegen de zogenaamde 'sterfhuisconstructies'. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de winkelketen dat er gestaakt wordt.

De vakbonden bij de winkelketen maakten zich donderdag al sterk dat minstens 15 van de 81 winkels in staking zouden gaan, maar dat zijn er al zeker 21. 'De bereidheid bij de mensen is groot', zo reageert ACV Puls-secretaris Pol Schats. Het gaat onder meer om winkels in Gent, Antwerpen, La Louvière, Courcelles en Gilly. Aan de vestiging in Mariakerke hebben de werknemers van een vijftal filialen verzamelen geblazen.

'Het gaat niet zozeer om een stakingspost, maar eerder om een samenkomst van mensen die elkaar willen steunen', zegt gewestelijk secretaris Bart Leybaert van de socialistische BBTK. 'We hebben nog geen volledig zicht op de acties, dus het zou kunnen dat er nog winkels dicht blijven.'

Wibra diende eind juli een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in. De coronacrisis zorgde voor de spreekwoordelijke druppel bij de discounter. Maar volgens Schats is de keten in ons land al jaren verlieslatend, en gaat ook de omzet de voorbije jaren in dalende lijn.

De directie kondigde al de intentie aan om 30 van de 81 winkels over te nemen via een nieuwe onderneming. De vakbonden vrezen dat de winkels die niet worden overgenomen, in faling zullen gaan.

In dat geval dreigen heel wat werknemers met veel anciënniteit naast de wettelijke opzegvergoedingen te grijpen. Om tegen dergelijke 'sterfhuisconstructies' te protesteren, voeren de bonden vrijdag actie bij Wibra.

