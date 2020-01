De Franse baby- en kinderkledingketen Orchestra-Prémaman sluit twee op de drie winkels in ons land. Daardoor zijn tweehonderd banen bedreigd.

De baby- en kinderkledingketen Orchestra-Prémaman, dat eerder bescherming tegen schuldeisers kreeg, herstructureert. In november kondigde het bedrijf de sluiting aan van 12 Belgische winkels. Dat worden er uiteindelijk 34 van de 54, aldus het bedrijf woensdag. Negentien winkels blijven behouden, net als 200 van de 400 banen.

'Het doel van de groep is het behoud van 19 winkels in België, die grotendeels rendabel zijn', aldus Mathieu Hamelle, topman van Orchestra-Prémaman in ons land.

Mogelijk wordt een deel van de winkels en het personeel overgenomen door nieuwe exploitanten. Hoeveel banen uiteindelijk zullen sneuvelen is dan ook nog niet duidelijk.

