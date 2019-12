Om de productie van elektrische wagens op te krikken plant Volvo opleidingen voor het personeel. Daarvoor trekt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) 2 miljoen euro steun uit voor Volvo Cars Gent.

Volvo wil volop meestappen in het verhaal van de elektrische wagens. Het bedrijf heeft de belofte gemaakt om voortaan van elke nieuwe auto in het gamma een elektrisch of hybride model op de markt te brengen. Daarnaast wil het bedrijf dat tegen 2025 de helft van zijn verkochte wagens volledig elektrisch is. De Gentse Volvo-fabriek zal de eerste ter wereld zijn die volledig elektrische Volvo-modellen zal produceren.

Het eerste volledig elektrische model dat in Gent zal geproduceerd worden, is de XC40. In 2020 wil het bedrijf dat er 185.000 XC40's van de band rollen, een deel ervan hybride. De komende jaren wordt het aandeel elektrische wagens vervolgens stelselmatig opgedreven om in 2025 tot een productie met minstens de helft elektrische wagens te komen. De Gentse fabriek zal ook elektrische batterijen assembleren.

Innovatie

Voor al die vernieuwingen investeert het bedrijf tientallen miljoenen euro en is er ook 24 miljoen euro aan opleidingsbudget voorzien. Om die opleidingen mee te ondersteunen, maakt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) 2 miljoen vrij. 'De aanwezigheid van Volvo Cars in Vlaanderen is belangrijk voor het economische en sociale weefsel, met zo'n 6.500 werknemers. Vanwege het strategische belang van de innovatie kennen we als Vlaanderen 2 miljoen euro steun toe voor de opleiding van de werknemers in het gehele veranderingsproces', aldus Crevits.

Naast Volvo Cars Gent, kende minister Crevits nog een aantal andere dossiers voor transformatiesteun goed. Zo krijgt CNH Industrial uit Zedelgem 1 miljoen euro voor een nieuwe balenpers, krijgt Veurne Snack Foods 522.000 euro voor de opleiding van personeel, kan het Gentse bedrijf Dynea rekenen op 1 miljoen euro ecologiesteun en krijgt aluminiumconstructeur Blommaert uit Wijnegem een bedrag van 601.000 euro voor vernieuwingen en opleidingen van het personeel.