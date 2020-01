De Belgische automobielsector verandert in sneltempo. Zo snel zelfs dat 2000 vacatures niet ingevuld geraken. Sectorfederatie Febiac probeert met het programma Job On Wheels jonge en ervaren talenten warm te maken voor een baan op vier wielen.

Beroepen als carrosseriehersteller, monteur vrachtwagens en polyvalent monteur staan op de lijst met knelpuntberoepen. Er zijn dus nog wel degelijk jobs in de Belgische automobielindustrie.

'Zeg dat wel', vertelt woordvoerder Joost Kaesemans van automobielfederatie Febiac. 'Traxio, de spreekbuis van de autodealers in ons land, heeft berekend dat ongeveer 2000 jobs in onze sector niet ingevuld geraken. Niet alleen technische beroepen, ook jobs in de verkoop en de diagnose van pannes en technologische mankementen.'

Lopen studenten weg omdat de voorbije 25 jaar heel wat grote autofabrieken in België de deuren hebben gesloten? Kaesemans: 'Dat zal zeker meespelen. Al is hun vrees onterecht, want we hebben echt veel mooie jobs in de aanbieding. Goed betaalde jobs, bovendien. Vol afwisseling. Wie in een garage aan de slag gaat, leert constant bij. Dat moet wel, omdat er nagenoeg elk jaar nieuwe veiligheidsvoorschriften bijkomen.

'Van de tien afgestudeerden met een diploma automechanica, kiezen er slechts vijf voor een job in onze sector. Twee tot drie van die vijf vertrekken bovendien binnen het jaar. Velen worden weggesnoept door bedrijven die domoticasystemen plaatsen.'

Schiet het onderwijs tekort? Kaesemans: 'Het technisch onderwijs in ons land beschikt over veel te weinig middelen om de vooruitgang in de automobiel te kunnen bijbenen. Daarom hebben we met Febiac het programma Job On Wheels gelanceerd. We willen het onderwijs ondersteunen. We stellen onder andere 45 auto's ter beschikking aan scholen, om ze daar als het ware binnenstebuiten te laten keren.'

Tijdens het Autosalon leggen bijna 100 jongeren proeven automechanica af, in de hoop een selectie te bemachtigen voor Euroskills 2020 in het Oostenrijkse Graz, zeg maar de Olympische Spelen van de technische beroepen. Kaesemans: 'Worldskills is een wereldwijde organisatie die technische beroepen promoot. Om de twee jaar organiseert ze Euroskills, waar toppers in 30 technische beroepen het tegen elkaar opnemen. Van haarkappers tot metselaars en automonteurs.'

Joost Kaesemans is de belichaming van de 'nieuwe mobiliteit'. De woordvoerder van de Belgische automobielfederatie rijdt elke dag naar het Autosalon ... met de fiets. 'Je moet dat zeker niet zien als een symbolische daad. Als je de hele dag binnen zit en rondloopt, doet het gewoon deugd om even wat frisse lucht op te snuiven.'

