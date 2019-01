180 banen op de tocht door faillissement drukkerij Hélio

Volgens de directie van het bedrijf is de voortzetting van de activiteiten 'niet langer houdbaar in de huidige marktomstandigheden'.

'De Europese drukkerij-industrie is al jaren aan het herstructureren als gevolg van een aanhoudende daling van de printvolumes', luidt het in een mededeling. 'Deze negatieve spiraal werd in 2018 nog versneld als gevolg van een papierschaarste en de daarmee gepaard gaande sterk stijgende papierprijzen die niet konden worden doorgerekend aan de afnemers. Na jarenlang werken in moeilijke marktomstandigheden heeft een verdere, substantiële daling van de volumes en het verlies van opdrachten in 2018 ervoor gezorgd dat de situatie bij Hélio Charleroi S.A. niet langer houdbaar is.'

Hélio gaat nu een aangifte van faillissement indienen, waarna het aan de ondernemingsrechtbank is om een uitspraak te doen. 'Het management van Hélio begrijpt ten volle de onzekerheid die deze aankondiging met zich meebrengt voor de medewerkers en hun families', luidt het.

De werknemers zullen nu het bedrijf en de stocks bezetten, laat de christelijke vakbond weten. Zo willen ze hun eis kracht bijzetten om begin februari de lonen te betalen. CSC-secretaris Marc Moreau is niet volledig verrast door de aankondigd van het faillissement. De voorbij maanden werden de verliezen nog groter, klinkt het. De bonden verwachten zich nu aan een herstructurering, of een procedure van gerechtelijke bescherming. Moreau gaat ervan uit dat de directie begin volgende week naar de handelsrechtbank trekt.