Bij Ensival Moret Belgium in Verviers, dat gespecialiseerd is in het maken van industriële pompen, zijn door een geplande reorganisatie 155 van de 205 banen bedreigd.

De markt voor industriële pompen wordt geconfronteerd met een daling van de volumes die nog wordt versneld door de afnemende vraag naar olie. Deze evolutie zorgt momenteel voor een structurele overcapaciteit in de gehele sector, luidt het. Ensival Moret, dat sinds 2017 deel uitmaakt van de Zwitserse Sulzer-groep, is wel van plan om tegelijkertijd een technologiecentrum op te richten waar bepaalde activiteiten, goed voor ongeveer vijftig banen, zullen worden behouden. De directie heeft intussen de in de wet-Renault voorziene informatie- en consultatiefase bij collectief ontslag opgestart en hoopt de onzekerheid voor de werknemers tot een minimum te kunnen beperken.

'We werken al jaren in een bijzonder moeilijke markt en de overcapaciteit in onze sector treft ons hard', zegt Claude Jacqmin, algemeen directeur van Ensival Moret België. 'Ondanks de vele inspanningen die we in het verleden hebben gedaan om het bedrijf te versterken en ondanks financiële steun van de Sulzer-groep, lijden we aanzienlijke en groeiende operationele verliezen die de toekomst van het bedrijf in gevaar brengen', klinkt het.

De directie van Ensival Moret Belgium zegt de alternatieven te hebben bestudeerd die de continuïteit zouden kunnen verzekeren van een deel van de activiteiten. Dat heeft geleid tot de intentie om de bedrijfsstructuren aan te passen aan de realiteit op de markt, onder andere door een technologisch centrum op te richten dat zal instaan voor de ontwikkeling van nieuwe producten en een ondersteunende rol zal spelen voor de Sulzer-groep.

