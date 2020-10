Bij restaurantketen Lunch Garden staan 138 van de ongeveer 1.100 banen op de helling. Er zouden voorlopig geen vestigingen gesloten worden. De precieze gevolgen voor het personeel en de restaurants worden nog besproken.

De vakbonden hekelen dat ze tijdens de bijzondere ondernemingsraad, waar de ontslagen werden aangekondigd, bitter weinig toelichting kregen bij het nieuwe transformatieplan dat de directie volgend jaar wil invoeren. 'We hebben vooral de indruk dat de directie corona misbruikt om opnieuw te snijden', zegt ABVV-secretaris Bjorn Desmet. Hij wijst erop dat Annick Van Overstraeten in mei al met slaande deuren opstapte uit onvrede met de plannen. 'Dit loopt dus al enkele maanden.'

Het Lunch Garden-management verwijst in de eigen communicatie naar de coronacrisis. Om kosten te besparen ziet het bedrijf geen andere optie dan het personeelsbestand in te krimpen. 'Het bedrijf kampt inderdaad met liquiditeitsproblemen, maar voor de coronacrisis hadden we ook al handen tekort', zegt Desmet.

Bij de vakbonden is te horen dat de directie heel vaag blijft over wat het transformatieplan inhoudt. In een persbericht kondigt de directie alvast aan dat ze naakte ontslagen zoveel mogelijk wil vermijden. Er werd wel al aangekondigd dat 74 personeelsleden gebruik zouden kunnen maken van SWT, het vroegere brugpensioen.

'Wat zit achter het plan, behalve besparingen?', vraagt Desmet zich af. 'We hebben niet de indruk dat dit weloverwogen is. Onder Van Overstraeten was er in 2014 al een herstructurering, met een focus op snelle en zo weinig mogeljk handelingen, om zoveel mogelijk omzet te maken. Dat was heel arbeidsintensief. Volgens mij kunnen ze nu enkel de omgekeerde richting uit: investeren in dienstverlening en producten. Maar dat vraagt net meer personeel. We vragen ons af hoe je nu nog kan besparen op menselijk kapitaal.'

Het plan van de directie bestaat erin meer en jongere klanten te lokken. De vakbonden horen die riedel al jaren. 'Er is geen visie, geen toelichting bij hoe ze die ambities willen verwezenlijken', klinkt het.

In de huidige directie is dus weinig vertrouwen bij de vakbonden. Van Overstraeten, die 'het bedrijf vanbinnen en vanbuiten kende', stapte in mei al op. Enkele weken geleden was er ook het plotse vertrek van financiële topman Frank Gysbrechts. Voor het personeel was dat een nieuw signaal dat een reorganisatie op komst was. De nieuwe CEO, Ann Biebuyck, was tot 2017 zeven jaar lang aankoopdirecteur. 'Maar CEO is toch nog iets anders dan aankoopdirecteur', zegt Desmet.

