103 banen op de tocht bij bouwleverancier Fedrus

Het bedrijf deelde de intentie tot transformatie donderdag tijdens bijzondere ondernemingsraden mee. In Vilvoorde, Kampenhout en Manage zou de productie stoppen omdat die productie van zinkbewerking naar gespecialiseerde regionale centra in Frankrijk, Duitsland en Slovakije zou gaan.

In Puurs, Kampenhout, Vilvoorde en Deinze zijn de logistieke activiteiten bedreigd. Er komt één centraal logistiek depot, waarschijnlijk in de grotere regio van het Noord-Franse Auby, in de regio van Rijsel en Lens. De locatie ligt nog niet vast, verduidelijkt een woordvoerster. Het is nog niet zeker of het centrum in Frankrijk komt, stelt ze.

Van alle aangehaalde Belgische vestigingen zou enkel die in Vilvoorde volledig sluiten, verduidelijkt de woordvoerster. Elders blijven bijvoorbeeld kantoren. 'Deze intentie tot transformatie heeft een potentiële impact op de 253 van de 1.550 medewerkers wereldwijd, en dit in de periode 2019-2021. Als deze intentie doorgevoerd wordt, zou dat in België een impact kunnen hebben op de jobinhoud, plaats van tewerkstelling of voortbestaan van 103 functies', klinkt het in het persbericht.

De woordvoerster verduidelijkt dat 103 banen in gevaar zijn. Het bedrijf start het sociaal overleg op om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijf wil werknemers begeleiden naar een andere functie of locatie in het bedrijf, of naar een job buiten het bedrijf. Het bedrijf zegt ook te mikken op een honderdtal extra jobs.