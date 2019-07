Bij lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair staan honderden banen op de tocht door brexit-perikelen en problemen met de Boeing 737 MAX-vliegtuigen die wereldwijd aan de grond worden gehouden.

Ryanair-topman Michael O'Leary meldt in een videoboodschap dat de luchtvaartmaatschappij momenteel 500 piloten en 400 boordpersoneelsleden te veel telt. Voorts zegt O'Leary dat het bedrijf naar verwachting volgende zomer nog eens 600 personeelsleden minder nodig heeft.

Volgens O'Leary wordt geprobeerd het aantal gedwongen ontslagen te beperken, maar blijven ze onvermijdelijk. Ryanair had eerder al gewaarschuwd voor eventuele ingrepen als gevolg van de brexit en de MAX-problemen die ook de vlootvernieuwing bij Ryanair in de weg zitten. Mogelijk sluit het bedrijf enkele bases in Europa of gaat het die inkrimpen.

Een woordvoerder van Ryanair bevestigt de authenticiteit van de video aan het persagentschap Bloomberg, maar weigert commentaar te geven.

De videoboodschap komt er nadat eerder deze week bekendraakte dat Ryanair van april tot juni 21 procent minder winst heeft geboekt. Ryanair hield nog 243 miljoen euro netto over in dat kwartaal. De grootste lowcostmaatschappij van Europa zag zich genoodzaakt om de ticketprijzen te verlagen om zijn marktaandeel te beschermen. De passagierscijfers en de omzet gingen op die manier 11 procent hoger, maar dat ging ten koste van de winstmarges.

Vooral Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bleken de voorbije maanden moeilijke markten voor Ryanair. In Duitsland is er stevige concurrentie van Lufthansa, terwijl in het Verenigd Koninkrijk de brexit op het consumentenvertrouwen weegt.