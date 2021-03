De 'contracyclische kapitaalbuffer' die banken moesten aanleggen voor als er economische tegenwind is, komt waarschijnlijk ten vroegste in 2022 terug. Dat heeft de Nationale Bank (NBB) woensdag meegedeeld.

De 'contracyclische kapitaalbuffer' was een spaarpotje dat de banken in goede tijden moesten aanleggen, voor als het economisch minder goed zou gaan. Hij was eind 2019 geactiveerd, maar de NBB besliste in maart 2020 om de buffer vrij te geven wegens de coronacrisis. Banken moesten het geld niet langer opzijzetten en kregen zo ongeveer 1 miljard euro extra ruimte 'om potentiële verliezen te dekken', zo lichtte de centrale bank toen toe.

De Nationale Bank kondigt woensdag aan dat de buffer ook in het tweede kwartaal van dit jaar op nul blijft staan. De toestand wordt elk kwartaal geëvalueerd, maar 'op basis van de huidige prognoses en risicobeoordelingen zal de NBB de contracyclische kapitaalbuffer naar verwachting minstens tot het eerste kwartaal van 2022 niet verhogen', luidt het.

