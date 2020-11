Na acht jaren onderhandelen hebben China en veertien andere in hoofdzaak Aziatische landen zondag 's werelds grootste vrijhandelsakkoord ondertekend. De ondertekening volgde op een top van de Zuidoost-Aziatische landenorganisatie Asean in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.

Na een periode van acht jaar onderhandelen, met vele moeilijkheden, eindigden de gesprekken over het Regional Comprehensive Partnership (RCEP) en volgde de officiële ondertekening op de 37e Asean-top, verklaarde de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc. Die tweejaarlijkse top verliep hoofdzakelijk online omwille van de coronapandemie.

China, Japan, Zuid-Korea, maar ook Australië en Nieuw-Zeeland, maken deel uit van deze vrijhandelszone, net als de tien leden van de Zuidoost-Aziatische landenorganisatie Asean. Dat zijn naast Vietnam ook Thailand, de Filipijnen, Laos, Cambodja, Myanmar, Maleisië, Singapore, Indonesië en Brunei. RCEP is zo groter dan de Europese Unie of de vrijhandelszone tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

India trok zich vorig jaar terug uit de onderhandelingen over RCEP, omdat het land vreest dat lagere tarieven de Indiase industrie kunnen treffen. Bedoeling van het akkoord is binnen dit en 20 jaar een reeks handelstarieven te laten verdwijnen.

De vrijhandelszone werd in 2012 eerst voorgesteld door de ASEAN-landen, maar toch wordt het algemeen beschouwd als een Chinese reactie op het oorspronkelijk door de Amerikanen gesteunde Trans-Pacific Partnership. Zoals bekend besliste Amerikaans president Donald Trump aan het begin van zijn ambtstermijn al om TTP te verlaten.

De verschillende deelnemende staten van RCEP zijn goed voor een derde van de wereldbevolking (2,2 miljard mensen) en 29% van het internationale bbp.

