Het voorstel van de Vivaldi-onderhandelaars om tegen 2026 alleen nog elektrische bedrijfswagens fiscaal te stimuleren, doet veel vragen rijzen. De autosector heeft twijfels over de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de plannen, en vraagt overleg.

Dat de vergroening van de bedrijfswagenvloot op tafel ligt bij de regeringsonderhandelaars, was al een tijd duidelijk. Johan Portier, de CEO van LeasePlan België, stelde vrijdag op Trends.be dat hij verwacht dat het fiscale voordeel voor de bedrijfswagen zou wegvallen vanaf 2026 of 2028. Er zou een uitzondering komen voor emissieloze, dus elektrische, voertuigen. Volgens de uitgelekte Vivaldi-plannen wordt 2026 het sleuteljaar voor nieuwe contracten. Aan bestaande leasecontracten wordt niet geraakt. Daardoor zou 2025 weleens een boomjaar kunnen worden voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. De gemiddelde looptijd van een autoleasecontract is drie tot vier jaar. Dus nog één contract met een verbrandingsmotor en daarna rijdt u elektrisch.

Dat de vergroening van de bedrijfswagenvloot op tafel ligt bij de regeringsonderhandelaars, was al een tijd duidelijk. Johan Portier, de CEO van LeasePlan België, stelde vrijdag op Trends.be dat hij verwacht dat het fiscale voordeel voor de bedrijfswagen zou wegvallen vanaf 2026 of 2028. Er zou een uitzondering komen voor emissieloze, dus elektrische, voertuigen. Volgens de uitgelekte Vivaldi-plannen wordt 2026 het sleuteljaar voor nieuwe contracten. Aan bestaande leasecontracten wordt niet geraakt. Daardoor zou 2025 weleens een boomjaar kunnen worden voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. De gemiddelde looptijd van een autoleasecontract is drie tot vier jaar. Dus nog één contract met een verbrandingsmotor en daarna rijdt u elektrisch.Bij die krappe timing worden heel wat vraagtekens geplaatst. "Wij twijfelen aan de haalbaarheid van dit plan, want er liggen nog enkele belangrijke hobbels op de weg", reageert Joost Kaesemans, de woordvoerder van Febiac. Ook Xavier de Buck, directeur bij de mobiliteitsorganisatie Touring, vindt het voorstel moeilijk realiseerbaar. "Er moet nog zeer veel gebeuren op het gebied van laadpalen in ons land. Dit plan is utopisch. We staan achter de doelstelling om het wagenpark te vergroenen, maar dat moet in overleg met de sector gebeuren." De Buck deed zijn uitspraken tijdens een digitale rondetafelgesprek van de leasingmaatschappij Arval, naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit.Volgens Febiac zal de klimaatimpact van de maatregel niet spectaculair zijn. "Zo'n 600.000 van de ongeveer 6 miljoen personenwagens in België zijn bedrijfswagens, de meest ecologische in hun soort overigens. Zij leggen 20 procent van het totale aantal gereden kilometers af. Volgens onze berekeningen betekent dat dat zij verantwoordelijk zijn voor minder dan 2 procent van de CO2-uitstoot in dit land. Alle beetjes helpen uiteraard, maar we moeten de impact van deze maatregel ook niet overschatten", stelt Joost Kaesemans.Het pad naar vergroening en elektrificatie van de bedrijfswagenvloot is ingeslagen, maar over de timing en de praktische modaliteiten van de maatregel bestaat nog veel onduidelijkheid. "Dit plan is zeer ambitieus, maar niet realistisch", zegt Philippe Kahn, de mobility manager van de leasemaatschappij Arval België. Hij ziet vooral obstakels op het gebied van de laadinfrastructuur, waar we achterlopen op Nederland bijvoorbeeld. En zullen er tegen 2026 voldoende betaalbare elektrische modellen op de markt zijn? De breedte van het aanbod wordt cruciaal, anders worden de bedrijven nog meer op kosten gejaagd en verzandt de groene ambitie in een verdoken lastenverhoging. "Als dit voorstel voortborduurt op de wetsvoorstellen die in het verleden zijn ingediend, dan maakt men het voor de bedrijven en de bedrijfswagengebruikers zo duur om nog met voertuigen op fossiele brandstof te rijden, dat ze gedwongen worden de overstap naar elektrische voertuigen te maken", stelt Frank Van Gool, de directeur van Renta, de sectorfederatie van de leasingbedrijven.Van Gool vraagt zich ook af waarom België in dit dossier heiliger moet zijn dan de paus. "Het was wellicht beter geweest om de Belgische plannen af te stemmen op wat in de rest van Europa gebeurt. Daar ligt de focus veeleer op 2030", zegt Filip Rylant, de woordvoerder van Traxio, die de garagesector groepeert. Volgens Traxio is volledig elektrisch rijden nog niet voor iedereen praktisch en financieel haalbaar. "Denk bijvoorbeeld aan personen die in de thuiszorg werken, die in een stedelijke omgeving wonen of gehuisvest zijn in een woning zonder laadmogelijkheid. Zij kunnen ook niet laden op het werk en publieke laadmogelijkheden zijn zeker niet overal beschikbaar." Ook voor autogebruikers die professioneel zeer veel kilometers doen, blijkt een elektrisch voertuig niet altijd de oplossing. "We hopen dan ook dat minstens plug-inhybrides meegenomen worden in het vergroeningstraject: zij rijden ook emissieloos en kunnen terugvallen op de verbrandingsmotor, als er geen laadpunt beschikbaar is", stelt Rylant.