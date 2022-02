Argentinië heeft vrijdag 370 miljoen dollar betaald aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het gaat om een geplande renteaflossing op een schuld van ruim 44 miljard dollar, waarvoor het land eind januari een schuldherschikking kreeg, zegt een officiële bron.

Dit is de tweede aflossing van Argentinië dit jaar, na de betaling van ongeveer 700 miljoen dollar afgelopen vrijdag, toen het akkoord over de schuldherschikking werd aangekondigd. Argentinië en het IMF sloten een week geleden een akkoord om opnieuw te onderhandelen over de schuld van ruim 44 miljard van het land aan de instelling in ruil voor economische hervormingen.

Argentinië verbindt zich er onder meer toe om zijn begrotingstekort de komende jaren geleidelijk af te bouwen, van momenteel 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 0,9 procent in 2024. In 2022 zou 2,5 procent gehaald moeten worden, het jaar nadien 1,9 procent De centrumlinkse regering van president Alberto Fernández kwam eind 2019 aan de macht. Sindsdien onderhandelde ze met het IMF om de schulden van het land bij de organisatie van de Verenigde Naties te herschikken.

Het gaat om ruim 44 miljard dollar, een erfenis van de vorige centrumrechtse regering van Mauricio Macri uit 2018. Voor dit jaar hingen Argentinië ongeveer 19 miljard dollar aan terugbetalingen aan het IMF boven het hoofd, met nog eens ongeveer hetzelfde bedrag in 2022 en 4 miljard dollar in 2024. Fernández had het over 'onbetaalbare schulden'.

Het akkoord van vorige week voorziet in terugbetalingen over een periode van tien jaar, tot 2032, maar het tijdschema moet worden vastgelegd. Na drie jaar recessie, waarvan de laatste twee deels vanwege de coronapandemie, heeft de Argentijnse economie zich in 2021 sterk hersteld, met een groei van 10,3 procent in de eerste efl maanden van het jaar. De gemiddelde inflatie in 2021 bedroeg echter 50,9 procent. 40 procent van de bevolking leeft in armoede.

