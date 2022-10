Amazon, de grootste webwinkel ter wereld, heeft beleggers verrast met onverwacht zwakke omzetprognoses voor de kerstperiode. Het concern, dat last heeft van de dure dollar, verwacht verliezen tussen de 140 en 148 miljard dollar in het volgende kwartaal, meldt het donderdag.

Analisten hadden gerekend op beduidend betere vooruitzichten voor het vierde kwartaal, vanwege de feestdagen een cruciale periode voor Amazon. Het aandeel zakte nabeurs in een eerste reactie met ruim 20 procent. Ook de winstprognose - Amazon verwacht een winst tussen 0 en 4 miljard dollar - stelde teleur. In het afgelopen kwartaal boekte Amazon een nettowinst van 2,9 miljard dollar, minder dan de 3,2 miljard dollar van dezelfde periode vorig jaar.

De omzet steeg met 15 procent, tot 127,1 miljard dollar, maar ook dat cijfer ligt onder de verwachtingen van analisten. Amazon lijdt zoals veel andere multinationals onder de dure dollar. De omzet buiten de thuismarkt, die in bijvoorbeeld euro's werd behaald, daalde omdat die na omrekening minder dollars opleverde. Zo verkocht de Amerikaanse webwinkel een vijfde meer, maar daalde de omzet buiten de VS met 5 procent. A

ls alle wisselkoersverschillen niet worden meegeteld viel de overzeese omzet juist een achtste hoger uit. Amazon gaat door met het snijden in de kosten, stelt topman Andy Jassy. Met name in de distributiecentra en de bezorging wordt daarin voortgang geboekt, zegt hij. Jassy erkent dat er nogal wat tegenwind is, met hoge inflatie en economische neergang in veel landen. Amazon zal de investeringen daaraan aanpassen. (

Analisten hadden gerekend op beduidend betere vooruitzichten voor het vierde kwartaal, vanwege de feestdagen een cruciale periode voor Amazon. Het aandeel zakte nabeurs in een eerste reactie met ruim 20 procent. Ook de winstprognose - Amazon verwacht een winst tussen 0 en 4 miljard dollar - stelde teleur. In het afgelopen kwartaal boekte Amazon een nettowinst van 2,9 miljard dollar, minder dan de 3,2 miljard dollar van dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 15 procent, tot 127,1 miljard dollar, maar ook dat cijfer ligt onder de verwachtingen van analisten. Amazon lijdt zoals veel andere multinationals onder de dure dollar. De omzet buiten de thuismarkt, die in bijvoorbeeld euro's werd behaald, daalde omdat die na omrekening minder dollars opleverde. Zo verkocht de Amerikaanse webwinkel een vijfde meer, maar daalde de omzet buiten de VS met 5 procent. Als alle wisselkoersverschillen niet worden meegeteld viel de overzeese omzet juist een achtste hoger uit. Amazon gaat door met het snijden in de kosten, stelt topman Andy Jassy. Met name in de distributiecentra en de bezorging wordt daarin voortgang geboekt, zegt hij. Jassy erkent dat er nogal wat tegenwind is, met hoge inflatie en economische neergang in veel landen. Amazon zal de investeringen daaraan aanpassen. (