Alcopa, de holding van de Antwerpse familie Moorkens, kiest voor een versnelde afbouw van zijn autoactiviteiten. Dat vertaalde zich vorig jaar in een omzetdaling van bijna 40 procent. Maar de winstcijfers klimmen, want met autoverkoop wordt minder winst gemaakt.

Alcopa haalde in 2021 zeer goede resultaten. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, want de omzet daalde fors (zie balanscijfers). Maar de bedrijfswinst ging erop vooruit. En dat komt niet alleen omdat de pandemie in 2020 nog zwaar op de cijfers woog.Nee, het is vooral het gevolg van investeringen in nieuwe activiteiten. Dat kon door de verkoop van 60 procent van de autodistributieactiviteiten in België aan de Spaanse familiale autogroep Bergé, die vandaag Astara heet, en een deel van de garages aan de Nederlandse Van Mossel Groep. De autodistributie behelst de import en de verkoop van Aziatische automerken: de Zuid-Koreaanse merken Hyundai en SsangYong, de Japanse merken Suzuki en Isuzu, en de Chinese merken MG en Maxus. Alcopa behield één Polestar- en zes Volvo-garages in eigen beheer. De winstmarges in autoverkoop zijn lager dan die in de andere activiteiten van Alcopa. "We zochten aansluiting bij een grotere groep, want dat levert schaalvoordelen op", duidde Damien Heymans in een gesprek met Trends begin april. Heymans en zijn neef Axel Moorkens zijn telgen van de derde generatie en gedelegeerd bestuurder van de holding Alcopa. "In de autodistributie en de invoer ontstaan grote groepen op Europees en zelfs wereldvlak. Wij wilden niet meedoen aan die consolidatie. We konden niet meer volgen met de investeringen in digitalisering. De kostprijs daarvan blijft gelijk, of je nu 25.000 wagens, zoals wij, of een kwart miljoen wagens verkoopt, zoals Astara. Vandaar de integratie in een grotere groep." De algemene strategie van de groep zet sinds enkele jaren in op diversificatie en de afbouw van de auto-activiteiten. De andere activiteiten doorstonden covid-19 doorgaans met glans. Zonder rekening te houden met de wijzigingen in de geconsolideerde balans door de verkoop van belangen, groeide de omzet met een achtste. De meeste filialen kenden dus een omzetgroei. Bihr, bijvoorbeeld, groeide organisch met 15 procent. Bihr verkoopt onderdelen, rij-uitrusting en banden van motors. Bihr werkt met 220 merken in 14 landen, en telt 650 werknemers. Bovendien kocht Bihr in Duitsland de soortgelijke onderneming Paaschburg & Wunderlich in Glinde, nabij Hamburg.Ook Moteo zag zijn omzet groeien, want klanten willen individuele mobiliteitsoplossingen in plaats van het openbaar vervoer. Moteo doet de invoer en verkoop van tweewielers en buitenboordmotoren van boten van merken zoals Supersoco, Suzuki, Sym en Peugeot. Moteo is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zwitserland, en heeft 100 werknemers.Alcopa profiteert ook van de blijvende vraag naar renovatie. Solar Screen uit Luxemburg groeide met 35 procent. Het bedrijf verkoopt onder meer zonwerende films voor ruiten, die isolerend en energiebesparend zijn. De omzet van Thys, een familiale producent van binnendeuren en keukens uit Kapellen, steeg met een kwart.Vorig jaar nam Alcopa een belang van 75 procent in Groupe François uit Virton, een producent van houten pallets. Die productie draait op volle toeren.Ondanks de huidige onzekerheden, is Alcopa goed gewapend. De blootstelling aan Oekraïne en Rusland is minimaal. Hetzelfde geldt voor de huidige schaarste aan van alles en nog wat. "Diverse filialen hadden al in 2021 extra strategische voorraden aangelegd door de volatiliteit van leveringen die werd vastgesteld na de uitbraak van covid-19. Vandaar dat zij goed gewapend zijn tegen logistieke schokken in 2022", benadrukt de holding van de familie Moorkens. De holding blijft financieel zeer solide, ondanks de forse aanwas van bankschulden het voorbije jaar (166 miljoen euro, of vier vijfde meer dan in 2020). Toch bedraagt de netto financiële schuld versus de bedrijfskasstroom (ebitda) slechts 1,2.De familiale aandeelhouders worden verblijd met een dividenduitkering van 12,2 miljoen euro (10,6 miljoen euro in 2020). De familie Moorkens telt 116 telgen, met afstammelingen tot in de vijfde generatie.