Aantal zelfstandigen met webshop gedaald

Slechts 45,5 procent van de kmo's verkoopt online, tegen 49,8 procent in 2017. De kmo's kunnen niet opboksen tegen de grote internationale spelers of hebben een gebrek aan tijd of kennis.

Unizo-topman Danny Van Assche wordt er niet vrolijk van. 'Koudwatervrees houdt de ondernemers tegen: ze weten niet goed hoe ze met die nieuwe kanalen moeten omgaan. De investeringen zijn in het begin ook groter dan de opbrengsten, waardoor sommigen er de brui aan geven. Het is wél zo dat bijna elke winkel een website heeft met de basics: informatie over het aanbod, de openingsuren.'