Aandrijfsystemen voor wagens: lezers doen de test

Kortenberg, 6 april. In het VW Contact Center druppelen de aspirant-testrijders binnen, buiten schijnt de zon. Ze komen uit alle windstreken van het land, onder hen slechts één vrouw. Een tweede uitverkorene heeft 's morgens met spijt in het hart laten weten dat ze om familiale redenen forfait moet geven. First things first! Het voorziene contingent van tien aspirant-testrijders wordt daardoor herleid tot negen. De deelnemers bestrijken het hele gamma aan beroepen en leeftijden. Zij krijgen de gelegenheid om gedurende een hele dag proef te rijden met vijf verschillende motoraties van de VW Golf: TSI (benzine), TDI (diesel), TGI (CNG aardgas), GTE (hybrid electric/benzine) en full electric. Na een koffieontbijt worden de deelnemers in teams van twee ingedeeld en volgt er een beknopte technische uitleg over de verschillende aandrijfsystemen. Bij de GTE en e-Golf zit een VW-medewerker op de achterbank, om instant te kunnen antwoorden op vragen. Voor alle aspirant-testrijders gaat het immers om een eerste kennismaking met de alternatieve aandrijvingsvormen CNG/aardgas, plug-in hybrid en full electric. De teams rijden in lussen van 25 km rond Kortenberg over uiteenlopende soorten wegen, zoals die in het dagelijkse leven ook voorkomen. Een ideale gelegenheid bovendien om de streek beter te leren kennen en het vliegveld van Zaventem vanuit een ander perspectief te bekijken. Na een vermoeiende testdag is er de obligatorische Q & A gevolgd door woorden van dank vanwege de deelnemers aan het pr-team van VW D'Ieteren voor de geboden kans om één dag lang in de huid te kruipen van een autotester alsook voor de perfecte organisatie van dit onvergetelijke event.

Commentaren en conclusies

Jean Allemeersch (Opgrimbie) heeft zijn hart verpand aan Mercedes maar is niettemin vol lof over de kwaliteit van de gebruikte materialen en het hoge afwerkingsniveau van de VW Golf. Hij is vooral geïnteresseerd in de alternatieve aandrijfsystemen. Zijn conclusie: er is geen verschil tussen rijden op benzine of gas, ook niet inzake gemiddeld verbruik. De aanpassing van de motor en het installeren van de gastank kosten relatief weinig geld. Wie constant op aardgas rijdt, profiteert van de lagere CNG-prijs in vergelijking met benzine. Rijden op CNG levert een grotere autonomie en een lagere CO 2- uitstoot op. "Ik ben aangenaam verrast door de e-Golf, door zijn flitsend optrekvermogen en de aangename stilte binnenin de auto. Wat me stoort zijn de forse meerprijs en de beperkte actieradius. Mijn voorkeur gaat uit naar de GTE die elektrisch rijdt waar en wanneer dat zinvol is, wat zich positief vertaalt in een laag benzineverbruik en lagere CO 2 -uitstoot. Een minpunt is de beperkte actieradius in EV-modus, de capaciteit van de batterij mag voor mijn part best ietwat groter.

Stefaan Claeys (De Pinte) omschrijft zichzelf als een petrolhead en is de gelukkige eigenaar van een Jaguar XK cabrio, Porsche 911 Carrera en Mercedes 280 SL. In zijn jonge jaren heeft hij circuit gereden. Hij neemt deel om het verschil in Freude am Fahren te ervaren tussen de verschillende aandrijfsystemen, gemiddeld verbruik of lage emissiescores interesseren hem minder. "Mijn scepticisme tegenover elektrisch rijden is omgeslagen in bewondering voor de trekkracht en soepelheid van de e-Golf. Jammer van de kleine autonomie en het ontbreken van enig motorgeluid." De plug-in hybride vindt hij een halfslachtige oplossing die niet bijdraagt tot meer rijplezier en in feite te duur is in verhouding tot de voordelen die het systeem oplevert. "Om te kunnen profiteren van het lagere verbruik en de lagere CO2-uitstoot moet ik mijn rijstijl radicaal omgooien en dat gaat ten koste van het rijplezier." Rechtuit ontgoocheld toont hij zich over de Golf TDI... "Waar is de push van de turbodiesel? Op papier zal die wel bestaan, maar ik heb die niet gevonden. Dan nog liever de Golf TSI met zijn pittige 1.0 liter motor of de CNG-versie."

Voor Helmut Pichler (Voeren) moet een auto in de eerste plaats praktisch zijn. Verbruikt die weinig dan is die automatisch milieuvriendelijk. "Een elektrische wagen is enkel in theorie milieuvriendelijk. Hij stoot inderdaad geen schadelijke uitlaatgassen uit maar waar komt de elektrische stroom vandaan? Hoe wordt die opgewekt? Daar wordt zedig over gezwegen, omdat de meeste elektriciteitscentrales geen gebruikmaken van hernieuwbare energie. Ik vind het niet goed dat de politici en media de automobilisten een slecht geweten proberen aan te praten. Waarom zwijgen die over de schadelijke uitstoot van vrachtschepen en vliegtuigen? Ik ben bereid mijn steentje bij te dragen op voorwaarde dat ook de grote bedrijven dat doen." Hij vindt de e-Golf best een aangename gezinswagen die comfortabel rijdt, geen lawaai maakt en zonder handgeschakelde gangwissel uitkomt. De prijs staat volgens hem echter niet in verhouding tot de beperkte actieradius. "De plug-in hybride is een beter en goedkoper alternatief en dat geldt in het bijzonder voor de Golf TGI op CNG."

René Devers (Schilde) rijdt al ruim dertig jaar met een diesel, maar blijft aanstoot nemen aan het storende dieselgeluid. Ook de Golf TDI maakt volgens hem nog te veel lawaai. Woorden van lof zijn er voor de automatische transmissie, die snel schakelt en over voldoende koppel beschikt voor een vlotte rit. Hij is ook opgetogen over de Golf TGI op aardgas. "Die rijdt prima en is milieuvriendelijker dan een TSI op benzine. De TGI is verhoudingsgewijs ook een stuk goedkoper dan een e-Golf of GTE: de meerprijs voor die modellen staat niet in verhouding tot de voordelen. Door constant de status van de batterij in het oog te (moeten) houden, ga je automatisch anders rijden en probeer je altijd en overal energie te sparen. Je houdt veel meer rekening met de situatie op de weg, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Dat zijn twee vliegen in één klap. De plug-in hybride rijdt ook elektrisch maar beschikt over een veel ruimer rijbereik. Daardoor moet je niet om de haverklap op zoek naar een oplaadpunt."

Marc Kimpe (Londerzeel) is fleet & facility manager en beheert een wagenpark van zo'n 600 voertuigen, de meeste van een van de VAG-merken (Audi, Seat, Skoda en VW). "Ik maak dankbaar gebruik van de gelegenheid om de voor- en nadelen van de diverse aandrijfsystemen met elkaar te vergelijken, zonder een merkvertegenwoordiger in mijn buurt. Met het aanbod van diesel- en benzinemodellen op de Belgische markt ben ik vertrouwd, met CNG bijvoorbeeld niet. Een interessant alternatief, zowel vanuit milieu- als financieel oogpunt. Jammer van de verschillen op het vlak van autofiscaliteit tussen de gewesten. Voor een bedrijf dat zowel in Vlaanderen als Wallonië actief is, is dat een probleem. De e-Golf is ideaal voor stadsverkeer en korte ritten, maar vormt geen alternatief voor onze medewerkers die dagelijks lang onderweg zijn. Ons land telt nog te weinig oplaadpunten en het opladen neemt te veel tijd in beslag. Blijft over de Golf GTE die elektrisch en op benzine rijdt én daardoor fiscaal voordelig is. Spijtig genoeg hangt daar een prijskaartje aan vast dat voor de particuliere klant een struikelsteen kan vormen."

Omdat almaar meer steden met een lage emissiezone verboden terrein worden voor oude diesels, is Luc Lammens (Melle) op zoek naar een vervanger voor zijn trouwe euro 3 compagnon. "Ik ben vandaag een stuk wijzer geworden. De e-Golf is een echte openbaring, hij accelereert vlot en maakt geen lawaai. Het is wel wennen aan de manier van gas geven en remmen. Dat hij geen schadelijke uitlaatgassen uitstoot, vind ik een pluspunt. Minpunten zijn: beperkte actieradius, het opladen vergt kostbare tijd - als je al een oplaadpunt vindt. En last nut not least is er de hoge prijs. De plug-in hybride GTE beschikt over een ruime autonomie maar is allesbehalve een koopje. Aan CNG heb ik voor vandaag nooit gedacht, onbekend is onbemind. Rijden op aardgas is minder vervuilend dan diesel of benzine, de meerprijs voor de extra tank en motoraanpassing valt best mee. Vooraleer ik een beslissing neem, ga ik eerst voor de spiegel staan en mijn eigen gebruikersprofiel opstellen."

Monica Pichler (Maasmechelen) windt er geen doekjes om... "Willen wij onze planeet van de ondergang redden, dan moeten we anders gaan leven én anders gaan rijden. Het is hoogtijd dat we aan de handrem trekken. Principieel ben ik gewonnen voor een elektrische auto maar de beperkte autonomie is er te veel aan. De angst om zonder stroom te vallen weerhoudt mij ervan om nu een e-Golf te kopen. Ik vind een rijbereik van ruim 400 km echt een must. Bovendien moet er hoogdringend werk worden gemaakt van de uitbouw van een fijnmazig netwerk van laadpunten. De GTE komt gedeeltelijk tegemoet aan mijn verwachtingen, maar ook voor deze plug-in hybride geldt dat de autonomie in de EV-modus de hoogte in moet. Rijden op aardgas is eerlijk gezegd nooit bij me opgekomen, hoewel het minder vervuilend is dan benzine of diesel en geen probleem heeft qua rijbereik. Dus waarom niet, op voorwaarde dat er een CNG-tankstation in de buurt is. Bij de debriefing was ik aangenaam verrast door de positieve commentaren van de meeste testrijders op het rijden op gas én stroom."

Rik Maene (Brugge) is in de wolken over het initiatief. "Heb je in de toekomst nog vrijwilligers nodig voor de job van testrijder, bel me gerust." Hij oordeelt nuchter en met kennis van zaken. "De tijd dat we met zijn allen een 1.9 diesel kochten, die is voorbij. Nu gaat het erom een milieuvriendelijke auto te kopen in functie van het dagelijks gebruik. Die levert meestal een besparing van ettelijke duizenden euro's op, omdat die kleiner en minder krachtig uitvalt. Als ik de vijf motorisaties op een rijtje zet, biedt de e-Golf met voorsprong de aangenaamste rijervaring. Omdat hij aanzet tot een rustigere rijstijl én geen lawaai maakt. Wat een verademing. Jammer dat het rijplezier van korte duur is, want de actieradius is te klein. De GTE lost dat probleem op. Dat geldt ook voor de Golf TGI, rijden op aardgas is een alternatief voor zover je in de buurt woont van een station waar je CNG kunt tanken. In Wallonië is dat een probleem. Hoewel ik mijn leven lang met benzine of diesel heb gereden, ben ik vanaf nu voorstander van de alternatieve aandrijfsystemen."

Patrick Thienpondt (Nieuwpoort) is grote voorstander van elektromobiliteit. "Auto's op fossiele brandstof zijn passé. Spijtig genoeg is een elektrische auto of een plug-in hybride er niet voor iedereen. Wegens de beperkte autonomie, het ontbreken van een goed uitgebouwde oplaadinfrastructuur én te duur. Hopelijk komt daar snel verandering in en kan ik mijn droom van een elektrische auto in vervulling laten gaan. Zowel de e-Golf als de GTE hebben me zeer aangenaam verrast. Ik houd van de natuur en wil mijn steentje bijdragen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de milieuverontreiniging tegen te gaan. Meer gebruikmaken van het openbaar vervoer is geen alternatief, door praktische bezwaren. Ik pleit er ook voor de autowegen te ontlasten door de transportbedrijven te verplichten meer gebruik te maken van de waterwegen. Dat veronderstelt een mobiliteitsbeleid op Europees niveau dat komaf maakt met de totaal verouderde wetgeving in de Europese lidstaten. Ik kan zo twintig voorstellen uit mijn mouw schudden die meteen een uitweg bieden."