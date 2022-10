Vandaag/zondag vindt de 32ste editie plaats van Open Bedrijvendag. Met als thema "samen ondernemen, samen groeien, samen deuren openen" openen meer dan 200 bedrijven in Vlaanderen en Brussel fysiek de deuren, terwijl er bij nog eens een 50-tal organisaties online rondleidingen te volgen zijn.

"Open Bedrijvendag wil de gepassioneerde Vlaamse ondernemers én hun medewerkers alle lof toewerpen", zegt Inge Claerhout, directeur van de organisatie Voka Open Bedrijvendag. "Zij versterken de Vlaamse economie en samenleving. Samen de bedrijfspoorten openzwaaien op de eerste zondag van oktober zorgt voor een enorme boost.

Deuren openen voor extra opportuniteiten, om ondernemerszin te prikkelen, voor de toekomstige werknemer, voor familie en vrienden van de huidige werknemer, want die verdienen een pluim." Onder de blikvangers zijn bedrijven als koffer- en tassenfabrikant Samsonite in Oudenaarde, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in Antwerpen, een struisvogelboerderij in Tielt, DronePort in Sint-Truiden, de wijnbottelarij van Delhaize in Kobbegem, of nog het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren.

Alle deelnemende bedrijven staan op www.openbedrijvendag.be. De meeste bedrijven die de deuren fysiek openen, zijn vrij te bezoeken tussen 10 en 17 uur. Voor sommige bezoeken moest er wel vooraf gereserveerd worden. Vanwege de coronacrisis werd in 2020 een digitale editie op poten gezet, gevolgd in 2021 door een hybride editie. Dit jaar gaan ze dus verder op dat hybride elan. "We hebben gemerkt dat mensen ook thuis vanuit hun luie zetel graag binnenkijken bij bedrijven om hun verhaal te ontdekken", zegt Claerhout nog.

