Vooruitblik: wat staat ons deze week te wachten?

Ook deze week wordt een bijzonder boeiende week op de financiële markten. Elke dag kan er bijzonder nieuws komen. Uit het zeer gevulde aanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen naar voren.

Resultaten Barco

Het gaat Barco al enkele jaren niet meer voor de wind. Het techbedrijf zit in een serieuze groeidip. Het heeft na 2023 ook in 2024 enorm teleurgesteld. Getuige de koersval van bijna 30 tot onder 10 euro. De groei die in 2024 werd verwacht, is uitgesteld naar 2025. Er wordt een omzet van circa 950 miljoen euro verwacht, versus 1,05 miljard in 2023. De verwachte winst per aandeel bedraagt 0,63 euro, tegenover 0,89 euro voor het boekjaar 2023. Hopelijk kan Barco de verwachte groei voor 2025 bevestigen. Anders dreigt een nieuwe teleurstelling.

Resultaten KBC

KBC is de rustige vastheid in de banksector. Het resultatenverloop is sterk voorspelbaar. Tussen verwachtingen en realiteit zit zelden een serieuze afwijking. Zowel de opbrengsten als de winst per aandeel zouden in de buurt moeten uitkomen van het boekjaar 2023, met 11,1 miljard euro aan opbrengsten en 7,9 euro winst per aandeel. Niets belet de grootbank het royale dividendbeleid voort te zetten, tot groot jolijt van de aandeelhouders.

Resultaten Umicore

Umicore was aan het begin van dit decennium een steraandeel van Euronext Brussel, het ‘groene’ aandeel voor de komende jaren. Het had een waardering naar Angelsaksische normen. Maar dat is helemaal anders uitgedraaid, vooral in wat de sterafdeling zou worden: de batterijdivisie. Er werden verkeerde technische keuzes gemaakt en de markt groeit minder snel dan verwacht. De verwachtingen zijn niet meer hoog gespannen en hebben de koers doen duiken naar 10 euro, met een omzet die op jaarbasis zou zakken van 3,9 naar 3,6 miljard euro. De winst per aandeel zou duiken van 1,86 naar 1,06 euro. Er wordt ook geen noemenswaardig herstel verwacht in 2025.

Amerikaanse inflatie

De Amerikaanse inflatie is na de forse klim in 2022 en een stuk van 2023 in de loop van 2024 weer onder controle geraakt. De voorbije maanden is de inflatie echter weer zachtjes gaan stijgen. In december zaten we op een verwachte 2,9 procent, tegenover de 2,6 procent van oktober.

Omdat dat vooral met de energieprijzen te maken had, was de kerninflatie (zonder energie en voeding) nog min of meer stabiel op 3,2 procent. We zagen dat de inflatie en de kerninflatie weer meer naar elkaar toe groeiden, terwijl ze eerder in 2024 van elkaar waren verwijderd geraakt. De markt verwacht een stabilisatie van zowel de inflatie als de kerninflatie op respectievelijk 2,9 en 3,2 procent.