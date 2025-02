Vooruitblik: Wat staat er ons deze week te wachten?  

Ook deze week wordt een boeiende week op de financiële markten. We zullen ons niet vervelen, want elke dag kan er bijzonder sprankelend nieuws komen. Uit het rijke aanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen naar voren.

1/ Resultaten Aedifica

Vermeldenswaard de komende dagen zijn de resultaten van EVS (dinsdag na beurs), Ontex (woensdag), Fagron (donderdag) en Cofinimmo (vrijdag). Maar we gaan iets uitgebreider in op de verwachtingen voor Aedifica op woensdag.

Aedifica was jarenlang een groeibedrijf. De verregaande vergrijzing was een van de weinige zekerheden in Europa, waar het aantal tachtigplussers tussen 2020 en 2050 verdubbelt. Het was dan ook een populair aandeel bij de Belgische retailbeleggers. Dat is vandaag helemaal anders. En dat heeft op zich niets te maken met resultaten, want de bezettingsgraad is nog altijd 100 procent, maar wel met de gestegen rente en de serieuze kapitaalverhoging in 2023. Enkele weken geleden kondigde Aedficia nog zijn exit uit Zweden aan. Dat was opzienbarend, omdat er tot dan in de portefeuille enkel landen bij waren gekomen. Voor 2024 wordt uitgegaan van 4,90 euro winst per aandeel en een dividend per aandeel van 3,90 euro.

2/ Resultaten Kinepolis

Kinepolis was vorig decennium ontzettend goed bezig. Toen kwam de coronacrisis. Sindsdien heeft de bioscoopgroep geen jaar met de de bezoekersaantallen van de pre-coronaperiode meer gekend. In 2023 kwam daar nog eens een maandenlange staking van Hollywood bovenop. 2024 was dan ook geen geweldig jaar voor Kinepolis. Er wordt een omzet van 583 miljoen euro en een winst per aandeel van 1,66 euro per aandeel verwacht, terwijl de omzet in 2023 nog 605 miljoen euro en de winst per aandeel 2,04 euro bedroeg. Maar er is wel hoop op een stevig herstel in 2025.

3/ PMI-cijfers in de Verenigde Staten

De Amerikaanse PMI-index (voluit Purchasing Managers Index) wordt vrijdag gepubliceerd. Het cruciale cijfer bij de interpretatie van de PMI is het getal ‘50’. Een uitkomst boven 50 betekent groei, een cijfer onder 50 duidt op een krimp. Interessant voor de financiële markten, omdat die vooruitlopen op de realiteit. Door meer of minder aan te kopen geven bedrijven aan hoe optimistisch of pessimistisch ze kijken naar de nabije toekomst (zes tot negen maanden). De index bestaat uit drie onderdelen: PMI Industrial, PMI Services en PMI Composite: de industriecomponent heeft mooie comeback gemaakt de voorbije maanden, van 48,50 tot 51,20 in januari, dus terug boven 50. De dienstencomponent is wat teruggevallen tot 52,90 in januari.

4/ Consumentenvertrouwen in Europa

De Amerikaanse president Donald Trump trekt alle aandacht naar zich toe en boezemt angst in. Er wordt heel veel over hem gepraat, maar heeft hij ook invloed op ons gedrag. Vandaar dat we kijken naar het cijfer van het consumentenvertrouwen in Europa, dat donderdag wordt gepubliceerd.

Gezien het voorgaande, zou het niet onlogisch zijn als dat cijfer licht negatief evolueert. Laat ons echter hopen dat de Europeaan zich niet te negatief laten beïnvloeden door ‘brulboei’ Trump.